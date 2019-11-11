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Туалет лишь на третьем уровне и комната-треугольник - самые необычные планировки минских квартир

12.11.2019 13:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас новостройки, если это не соцжилье, чаще всего сдаются со свободной планировкой, позволяя хозяину на свое усмотрение распоряжаться квадратными метрами. Другое дело вторичный рынок жилья, где встречаются квартиры с уникальными планировками. Правда, не всегда понятными. Например, в кирпичном доме на Денисовской все квартиры трехуровневые. В одной из них (не факт что во всех), санузел расположен лишь на третьем этаже, а первый полностью отдан прихожей. А в панельных домах из 90-х не редкость треугольные комнаты-кладовки. Еще больше примеров смотрите в подборке REALTY.TUT.BY.

Планировка двухкомнатной квартиры в сталинке на улице Ленинградской. Обратите внимание на коридор и форму комнаты с балконом. На фото ниже — как это выглядит вживую.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

А это та самая трехуровневая квартира в доме на улице Денисовской, 9. На первом уровне — прихожая, потом лестничный пролет на второй уровень с двумя жилыми комнатами, дальше еще одна лестница, ведущая на третий уровень, с кухней, санузлом и жилой комнатой.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Необычная планировка в панельном доме 1993 года постройки, расположенного на улице Городецкой. Квартира четырехкомнатная, с «одной из самых удачных планировок», говорится в объявлении о продаже. Может планировка и не самая удачная, но все же интересная. В квартире есть кладовая треугольной формы и небольшая жилая комната со скошенными стенами.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Не исключение и современные новостройки. На фото ниже — пентхаус в ЖК «VOGUE « на Макаенка, центральное и почетное место в котором занимает туалет.


Фото: Куфар. Недвижимость

В сталинке на улице Маркса есть квартира с двумя проходными комнатами и очень узким коридором. А дверей сколько, сосчитали?


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

В трехкомнатной квартире на проспекте Независимости, 85 вот такой вход на кухню, точнее, два.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

В этом доме на бульваре Мулявина просто шикарные окна во всю стену, как раз для нашей погоды.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость
 
 
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В Минске есть квартиры с очень необычными планировками. Фото - в подборке REALTY.TUT.BY.
 
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