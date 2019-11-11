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Под Столбцами Peugeut вылетел в кювет и повис на деревьях: погибла 18-летняя девушка

12.11.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария со смертельным исходом произошла рано утром 10 ноября на трассе Р2 в Столбцовском районе.


Как сообщает районная газета «Прамень» со ссылкой на ГАИ, водитель Peugeot 406 ехал со стороны Городеи в направлении Столбцов. Вблизи деревни Вечеторёво при обгоне он не справился с управлением и боком зацепил Audi. После столкновения Peugeot вылетел в кювет и опрокинулся на крышу.

Кроме водителя, в автомобиле ехали трое пассажиров — все 18−19 лет. В результате ДТП 18-летняя девушка (11 ноября ей должно было исполниться 19) от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и остальные пассажиры с различными травмами были госпитализированы.

Портал «Столбцы Бай» сообщает, что Peugeot повис на деревьях. По информации издания, водитель автомобиля серьезно превысил скорость движения.

 
 
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По предварительной информации, водитель серьезно превысил скорость движения.
 
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