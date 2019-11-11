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Под Столбцами Peugeut вылетел в кювет и повис на деревьях: погибла 18-летняя девушка
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария со смертельным исходом произошла рано утром 10 ноября на трассе Р2 в Столбцовском районе.
Как сообщает районная газета
Кроме водителя, в автомобиле ехали трое пассажиров — все 18−19 лет. В результате ДТП 18-летняя девушка (11 ноября ей должно было исполниться 19) от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и остальные пассажиры с различными травмами были госпитализированы.
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По предварительной информации, водитель серьезно превысил скорость движения.
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