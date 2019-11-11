Комментарий канадца по этому поводу порталу TUT.BY нужно изучать, как идеальную отмазку для ситуаций, подпадающих под определение «катастрофические».





Невозмутимость Вудкрофта, доказывающего, что всё идет в принципе почти хорошо, эффектно дополняется простотой его аргументов:





«Давайте внимательнее посмотрим на нашу серию поражений.





«Ак Барс». Играли лучше соперника, но уступили. Не было основного вратаря.





«Динамо Рига» в гостях. Играли лучше, но проиграли, почему-то начав играть только после третьей пропущенной шайбы. Стоял молодой Толопило? А игроки об этом не знали? Мы тысячу раз говорили, что нужно помочь ему, больше блокировать, помогать на пятачке. Это не оправдание.





«Йокерит». Играли лучше, но уступили, провалив отрезок в третьем периоде. Снова не было основного вратаря.





«Витязь». Играли лучше, должны были побеждать. Опять без основного вратаря.





«Торпедо». Тут мы вообще не играли в хоккей.





«Барыс». Играли лучше, могли побеждать.





«Динамо Рига» дома. Играли намного лучше.





«Салават Юлаев» дома. Вели 2:0, но после травмы Граньяни пропустили три шайбы.





«Трактор». Перебросали соперника и должны были побеждать.





«Металлург». Были лучшей командой, но судьи решили иначе.





«Салават Юлаев» в гостях. В этот вечер мы даже не достойны были выходить с ними на одну площадку.





Как видите, только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника… Если посмотреть на картину целиком, то все не так и плохо, как люди думают».





После такого описания начинаешь задумываться: вручить Вудкрофту орден или пока все-таки ограничиться медалью?