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Прогноз по валютам: что будет с курсами в середине ноября

12.11.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль на минувшей короткой неделе начал укрепляться, а иностранные валюты подешевели.

Какими будут курсы валют в середине ноября? Об этом старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

– Прошлая рабочая неделя была достаточно короткой. Торги шли только три дня. Если говорить о внешних факторах, стоит отметить снижение европейской валюты к доллару. Курс евро к доллару снизился с 1,1160 до 1,1080, или на 0,7%.
Еще один фактор прошлой недели – это укрепление российского рубля к иностранным валютам. Доллар в России подешевел с 64 ровно до 63,6 российского рубля, или на 0,6%. Евро снизился с 71,4 до 70,5 российского рубля, или на 1,3%.

В результате к белорусскому рублю доллар подешевел на 0,51%, евро – на 1,22%, а российский рубль совсем незначительно подорожал – на 0,06%.
 
В результате валютная корзина снизилась на 0,37%. То есть, после двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине.

Если говорить о тенденциях текущей недели, то может продолжиться укрепление российского рубля к иностранным валютам. В результате евро и доллар к белорусскому рублю могут подешеветь, а российский рубль останется вблизи текущего уровня.


Доллар может снизиться до 2,03 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,24 белорусского рубля. А российский рубль останется вблизи 3,21 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль на минувшей короткой неделе начал укрепляться, а иностранные валюты подешевели.
 
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