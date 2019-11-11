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Спасибо. Не надо! Путин не поддержал "миротворческую" миссию Назарбаева

12.11.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле прокомментировали предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле признательны Назарбаеву и высоко ценят усилия партнёров из Казахстана в плане налаживания российского-украинских отношений.

Песков указал, что Путин является «сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло», но необходима взаимность со стороны Киева.

«Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

«В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу нормандского формата», — добавил он.


Ранее Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. При этом он сообщил, что президент Украины уже дал своё согласие.
 
 
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В Кремле прокомментировали предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира...
 
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