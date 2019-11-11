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Досрочное голосование стартует с "загонов"
Источник материала: Партизан
Накануне и в первый день досрочного голосования в сети начали появляться сообщения от студентов различных учебных заведений страны, в которых они говорят о том, что их заставляют идти на участки и голосовать досрочно.
Заставляют не только студентов, но, по традиции, и работников крупных госпредприятий: кого - кнутом, кого - пряником.
В телеграм-канале "Беларусь головного мозга" появилась информация о девяти ВУЗах страны, где студентов вынуждают принять участие в выборах и обязательно досрочно.
Активистка Алина Красочко сообщает в Facebook и о Минском государственном медицинском колледже.
Телеграм-канал "Выборы.Беларусь" сообщает о принудиловке на БелАЗе - там за участие в досрочном голосовании работникам предлагают оплачиваемые часы
Также канал подтверждает информацию о принудиловке в БНТУ
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Что такое Палата представителей?
Палата представителей – это нижняя палата Парламента Республики Беларусь, в состав которой входит 110 депутатов, избираемых гражданами на четыре года. Это своего рода делегаты от народа для принятия решений по важным вопросам жизни людей.
Чем занимается Палата представителей?
Одна из основных функций Палаты представителей – рассмотрение и принятие законопроектов по самым различным направлениям (о внешней и внутренней политике страны, об основном содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей гражданина, об утверждении республиканского бюджета и принятии отчета о его исполнении, об основах социальной защиты и др.)
Кроме того Палата представителей назначает выборы Президента, дает согласие ему на назначение Премьер-министра, может в том числе выражать вотум недоверия Правительству и выдвигать обвинение против президента в совершении им госизмены или иного тяжкого преступления, а также принимать решения по другим вопросам, если это предусмотрено Конституцией.
Подробнее в ст. 97 Конституции Республики Беларусь.
Кто может выдвигаться кандидатом?
Кандидатом в депутаты Палаты представителей может стать гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года.
Выдвигаться кандидат может тремя способами: от политической партии или общественного объединения, от трудового коллектива и путем сбора подписей граждан (не менее 1000).
Кто может избирать?
Избирателями могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста.
Однако, в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы, или в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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