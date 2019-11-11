Ермошина уверена: белорусы придут голосовать









При этом она не взялась прогнозировать явку, но выразила уверенность, что люди будут активно голосовать.





"В силу того, что мы работаем с одним выходным - суббота тоже рабочий день. Я думаю избиратели воспользуются возможностью проголосовать досрочно и освободить единственный выходной (воскресенье 17 ноября - день голосования - Sputnik)", - пояснила Лидия Ермошина.





После чего добавила, что все же не берется прогнозировать явку, потому что специальных опросов на данную тему не проводилось.





При этом она особо отметила, что в выборах участвует большое количество кандидатов и в Беларуси нет безальтернативных округов.





"Я уверена, что у избирателей есть интерес к выборам и они на них придут", - заявила глава Центризбиркома.





Лидия Ермошина сообщила, что сама будет голосовать в четверг, 14 ноября.





Неприятные факты

"Мне не нравится, что в отношении 13 кандидатов в депутаты отменены решения о регистрации окружными избирательными комиссиями", - отметила она.





После чего отметила, что речь может идти о 12 кандидатах, потому что в отношении одного кандидата - студента, проживающего в Польше - решение принималось Центризбиркомом.





"Мне не очень нравится, что 33 кандидата сняли свои кандидатуры сами добровольно. На данный момент их у нас осталось уже 516", - констатировала Ермошина.