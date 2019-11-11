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В военной части в Гродно случился пожар
Источник материала: Партизан
На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в произошел пожар. В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.
Об этом сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.
видео: newsgrodno
По данным на 12.18, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
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На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в произошел пожар. В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.
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