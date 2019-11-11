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В военной части в Гродно случился пожар

12.11.2019 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в произошел пожар. В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.

Об этом сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

видео: newsgrodno

По данным на 12.18, пожар ликвидирован. Пострадавших нет. 

Причины возгорания устанавливаются.
 
Теги: Гродно
 
 
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На территории парка боевых машин в механизированной бригаде в Гродно в произошел пожар. В тушении принимали участие пожарные расчеты МЧС.
 
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