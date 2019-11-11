«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с вариатором и улучшенным оснащением

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta, оснащенных бесступенчатым вариатором Jatco , который устанавливается вместе с 113-сильным мотором H4M объемом 1,6 л.





Стартовая стоимость седана Vesta с вариатором в России составляет 736 900 рублей (11 530 долларов в пересчете). В такую сумму обойдется автомобиль в исполнении Classic с пакетом Start Plus, оснащение которого включает две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, обогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и центральный подлокотник с боксом и 12-вольтовой розеткой.





Оснащенная вариатором Vesta в комплектации Comfort (климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, многофункциональный руль) в соседней стране стоит от 767 900 рублей (12 тысяч долларов). Седан в исполнении Luxe с боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, датчиками дождя и света предлагается от 829 900 рублей (почти 13 тысяч долларов в пересчете).





Вместе с новой трансмиссией Vesta получила расширенный список оборудования. Это, в частности, зеркала с электроприводом складывания (они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на водительской двери), обогрев рулевого колеса, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие подстаканники.





Наконец, комплектация Exclusive теперь предлагается не только на седанах, но и на универсалах Vesta SW. Вдобавок она получила некоторые изменения — в перечень дополнительных опций включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги «под алюминий» в салоне, а на седане теперь есть спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, 16-дюймовые литые диски особого дизайна, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа. Цены на Vesta Exclusive начинаются от 839 900 рублей (13 100 долларов).