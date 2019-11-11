ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с вариатором и улучшенным оснащением

12.11.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский автопроизводитель объявил комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta, оснащенных бесступенчатым вариатором Jatco, который устанавливается вместе с 113-сильным мотором H4M объемом 1,6 л.


Стартовая стоимость седана Vesta с вариатором в России составляет 736 900 рублей (11 530 долларов в пересчете). В такую сумму обойдется автомобиль в исполнении Classic с пакетом Start Plus, оснащение которого включает две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, обогрев передних сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и центральный подлокотник с боксом и 12-вольтовой розеткой.


Оснащенная вариатором Vesta в комплектации Comfort (климат-контроль, электростеклоподъемники задних дверей, парктроник, круиз-контроль, многофункциональный руль) в соседней стране стоит от 767 900 рублей (12 тысяч долларов). Седан в исполнении Luxe с боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами с функцией подсветки поворота, 16-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна, датчиками дождя и света предлагается от 829 900 рублей (почти 13 тысяч долларов в пересчете).


Вместе с новой трансмиссией Vesta получила расширенный список оборудования. Это, в частности, зеркала с электроприводом складывания (они управляются как с пульта на ключе зажигания, так и при помощи кнопки на водительской двери), обогрев рулевого колеса, бескаркасные стеклоочистители и более глубокие подстаканники.


Наконец, комплектация Exclusive теперь предлагается не только на седанах, но и на универсалах Vesta SW. Вдобавок она получила некоторые изменения — в перечень дополнительных опций включены черная обивка потолка, наружные зеркала черного цвета, антенна типа «акулий плавник», новые молдинги «под алюминий» в салоне, а на седане теперь есть спойлер, текстильные коврики салона, стальные накладки на педали, 16-дюймовые литые диски особого дизайна, хромированные накладки на пороги и патрубок выхлопа. Цены на Vesta Exclusive начинаются от 839 900 рублей (13 100 долларов).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский производитель объявил комплектации и цены на автомобили семейства Lada Vesta, оснащенным бесступенчатым вариатором Jatco, который устанавливается вместе со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти серьезно взялись за строительство школ и садов в Минске. Где и когда откроют новые?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика