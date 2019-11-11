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Власти серьезно взялись за строительство школ и садов в Минске. Где и когда откроют новые?

12.11.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти столицы серьезно взялись за проектирование и строительство новых школ и детских садов, с чем в городе давно дефицит. Где появятся эти объекты, рассказал первый зампред Мингорисполкома Федор Римашевский. Мы также прикинули, когда откроют сады и школы, которые еще даже не начали проектировать.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам чиновника, в следующем году в Минске откроют школу в Каменной Горке-3, а также 8 детских садов: на Михалово-Алибегова, на Дзержинского-Любимова, в Лошице-9, в Масюковщине, на Независимости-Калиновского, в Минск-Мире (2 сада), в Лебяжьем.

Кроме того, на 2020 год запланировано проектирование 8 школ (в Минск-Мире, в Лошице, в Масюковщине, в Каменной Горке и в Лебяжьем) и 16 детских садов (в Новинках, в Соколе, в Сухарево, в Минск-Мире, в Брилевичах, в Степянке, в Озерщище, в районе улицы Фогеля, в бывшей деревне Сухарево, в районе улиц Шишкина и Кулешова.

Если учесть, что для толкового проектирования школы и садика нужен год, то строить их начнут в 2021 году. Для возведения сада по нормальному нужно примерно 12 месяцев, школы — около 16-ти. А это значит, что при наличии финансирования открывать эти объекты могут уже в 2022—2023 годах

 
Теги: Минск
 
 
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