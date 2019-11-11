Опоила, одурманила. Пенсионерки остались без жилья, оформив кредит

Источник материала: Аргументы и факты

«Я думала, такое только по телевизору бывает, — говорит соседка пенсионерок, лишившихся жилья из-за кредита. — А тут прямо как в лихие девяностые!» Два года назад пострадавшие женщины воспользовались услугами кредитного кооператива, и теперь они «бомжи».

Недавно в МВД России объявили, что смогли задержать группу мошенников, которые помогали гражданам оформлять кредиты, а потом оставляли ни с чем. Всего 16 человек, действующих в 4 регионах страны. Но подобных банд множество. Одна из них оставила без жилья двух недееспособных пенсионерок.

«Я в жизни не встречала нечестных людей, даже не думала, что такое может произойти со мной, — говорит 78-летняя пенсионерка Галина Урлапова. — Она как опоила нас, одурманила».

Так Галина Николаевна рассказывает о своей бывшей знакомой Людмиле Свистуновой. С ней она познакомилась в 2017 году, когда решила взять кредит.

«Как нам повезло»

Галина Николаевна живёт вместе с дочкой Александрой в однокомнатной квартире в Волгограде. Александре 51 год, она инвалид II группы. Больше 40 лет она состоит на учёте у психиатра из-за эпилепсии.

В августе 2017 года женщины прочитали в одной из газет объявление: «Даём быстрый кредит под залог недвижимости». Они решили воспользоваться предложением. Нужно было погасить уже имеющиеся долги, а также купить лекарства.

По указанному в объявлении адресу пенсионерок встретила любезная и обаятельная женщина, представилась Людмилой.

«Мы ей объяснили, что нам нужно 100 тысяч, — рассказывает Александра Мезеровская. — А она сказала: „Мы 100 не даём, только 150 000“. Мы и согласились. Людмила сказала, что конкретно не она выдаёт деньги, а кооператив. Сами понимаете, он тоже кушать хочет».

Это теперь из материалов дела ясно, что Людмила Свистунова выступала в этом случае только в качестве посредника. Она помогла женщинам оформить кредит в одном из кооперативов Волгограда, взяв себе за посреднические услуги деньги.





Женщины взяли кредит под залог квартиры. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Через несколько дней Людмила снова связалась с Галиной Николаевной и Александрой и уже предложила им «перекредитоваться»: взять в долг у того же кооператива 500 000 рублей.

«Она нам говорила: „Вы на эти деньги не только подлечитесь, но и ремонт у себя сделаете“, — вспоминает Александра. — При нас сидела и считала: „Вот вам столько обоев надо будет купить, столько линолеума. Я знаю недорогой магазин стройматериалов, я вам помогу всё купить и привезти“. Прямо была такой обходительной, что мы даже говорили: „Как нам с вами повезло, будто Господь послал вас к нам!“ Стала как родная».

Но, когда пенсионерки приехали за деньгами, им выдали кредит в размере не 500 тысяч рублей, а 700 000. А едва они вышли из кабинета, как их уже там поджидала Людмила.

«Нам не нужны были эти деньги. Мы выходим, а она там сидит в коридорчике. „Все, — говорит, — отдавайте деньги“. И мы все их отдали», — говорит Александра Мезеровская.

Зачем? На этот вопрос женщины хором отвечают: «Она так сказала».





Пенсионерки написали не одно заявление с просьбой возбудить уголовное дело, но везде получали отказ. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

«Не продажа, а фикция»

На этом история не закончилась. «Обаятельная женщина» Людмила пошла ещё дальше: она убедила Галину Николаевну и Александру выписаться из их единственного жилья и продать его якобы для их же пользы.

Небольшую «однушку» на первом этаже Галина Урлапова получила 40 лет назад за погибшего на фронте отца. Здесь они и прожили всё время с дочерью: иного жилья, как и других родственников, у женщин нет.





Квартира находится на первом этаже и давно требует ремонта. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

«„У вас же нет таких денег, чтобы платить кооперативу по 28 000 рублей в месяц, — говорит она нам. — Я вас типа забираю к себе. И у меня вы будете платить по 5600 в месяц. А для этого, чтобы вам уйти от него, надо скрыться, из квартиры выписаться, а её якобы продать. Но это все фиктивно. Сегодня я вас выпишу, а через 3 дня впишу“».

Женщины согласились и на эту аферу. Вечером 17 ноября 2017 года Людмила Свистунова отвезла их к нотариусу, где они подписали предварительный договор купли-продажи. Как Людмила объяснила пенсионеркам, в роли покупателя будет выступать её дальний родственник. Мужчина передал конверт с деньгами, но Свистунова строго-настрого наказала: не открывать его ни в коем случае, а уже после подписания документов передать его ей.

«Она сказала, что это не продажа, а фикция. Вас я через 3 дня впишу и ликвидирую сделку», — рассказывает Александра.

Но всё это оказались только слова. Помимо всех документов на квартиру, Свистунова забрала у пенсионерок, по их словам, паспорта и трудовые книжки. И если паспорта она спустя время вернула, то остальные документы до сих пор остаются у неё.

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Новый собственник

Первый раз к пенсионеркам пришли в феврале 2018 года.

«Я открыла дверь, а там этот мужчина, который у нас якобы квартиру купил, — рассказывает Александра. — Говорит: „Вы думаете выписываться или нет?“ Как выписываться? А он мне договор в лицо тычет: „Вот же вы квартиру продали!“»

Александра бросилась звонить Людмиле. Как так? Почему? Они же договаривались. Женщина ответила: «Не беспокойтесь, сейчас я им позвоню, разберусь, они вас больше не побеспокоят».

Как бы не так! Якобы фиктивный покупатель пришёл через несколько месяцев, а потом ещё и ещё. А Людмила просто перестала отвечать на звонки. Сообщив при последнем разговоре, что «летит к ним на крыльях», чтобы якобы «разрулить» возникшую ситуацию. Не прилетела... Вместо этого пенсионеркам «прилетел» иск из Дзержинского районного суда, в котором приобретатель квартиры, 24-летний Владимир Земцов, потребовал выселить женщин из принадлежащей ему по праву собственности жилплощади. В суд молодой человек предоставил уже не предварительный, как у пенсионерок, договор купли-продажи, а самый настоящий, подписанный у нотариуса документ.





Женщины подали встречный иск к новому владельцу, в котором настаивают, что они заключали только предварительный договор купли-продажи. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Александра пробовала пожаловаться в полицию. Ещё после первого визита нового собственника она обратилась в правоохранительные органы, где всё подробно рассказала. Но получила отказ в возбуждении уголовного дела. И таких отказов у пенсионерок целая стопка. Только после вмешательства экспертов проекта регионального ОНФ «За права заёмщиков» удалось добиться возбуждения дела летом 2019 года.

«Лихие девяностые»

Непомерные кредиты пенсионерки выплачивают из своей пенсии, при этом они даже не знают названия кредитного кооператива, в котором брали заём. На жизнь остаются копейки. Помимо кредита в кооперативе, Свистунова убедила Александру взять ещё деньги в «Почта Банке». Там инвалиду выдали 107 000 рублей, из которых Александре отдали лишь 7000. Остальные, как обещала обаятельная Свистунова, её «организация сразу перекроет».

Несмотря на то, что формально у квартиры новый собственник, коммунальные услуги оплачивают Галина Николаевна и Александра. Ещё надо на что-то жить и покупать лекарства. Их небольшая квартирка давно не видела ремонта. Две женщины буквально выживают, при этом постоянно находятся под угрозой выселения. Потому что новый собственник выиграл и районный, и областной суд по их выселению. Теперь на очереди у них рассмотрение кассационной жалобы. Женщины пытаются доказать, что, когда совершалась сделка, они не отдавали полностью отчёт в своих действиях и находились под психологическим воздействием Свистуновой. Более того, они даже не получали денег за продажу своей недвижимости.

«Это прямо какие-то лихие девяностые, — вступается за Галину Николаевну и Александру соседка по имени Елена. — Я такое только в кино видела. Свистунова им втерлась в доверие. Они ей пожалились на свою судьбу горькую. Она прикинула: ага, родственников у них никаких нет. Если что, бучу никто не поднимет. Она их зашугала так! И папа у меня полковник, и везде у меня подвязки. Только попробуйте пикните. Поэтому они долго и не обращались никуда: ни в полицию, ни в прокуратуру».

Елена сама лично слышала, как Свистунова общалась с Галиной Николаевной и Александрой, как обещала им аннулировать сделку и «разрулить» всё с новым собственником. Елена вместе с соседками держала оборону против новоиспечённого хозяина, когда тот пытался проникнуть к пожилым женщинам через окно, выламывал дверь и хотел высверлить замок. Полицейские и тут не усмотрели в его действиях незаконности, ведь жильё принадлежит ему по праву собственности на основании договора купли-продажи, подписанного ещё 2 года назад.





Дырку над ручкой просверлил новый собственник, пытаясь проникнуть в квартиру. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Женщины действительно очень сильно напуганы. Они даже отказались фотографироваться и не разрешили снимать квартиру, потому что думают, что люди, обманом завладевшие их квартирой, «найдут их и сожгут».

За кредит и материнский капитал

Со слов Елены, уголовное дело, которое всё-таки завели после жалоб пенсионерок летом этого года, уже объединили с другими аналогичными делами. Так, при просмотре картотеки судебных разбирательств на сайтах районных судов Волгограда удалось обнаружить иск к Людмиле Свистуновой от гражданки Анны Никурадзе.

Женщина обратилась к ней за помощью в приобретении квартиры с использованием средств материнского капитала. В иске также фигурирует и название организации, похожей на ту, которая, как и в случае Галины Николаевны и Александры, помогала оформлять сделку.





Анне Никурадзе Свистунова пообещала помочь приобрести квартиру за материнский капитал. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Свистунова заверила Никурадзе, что она получит квартиру, но для этого ей сначала надо оформить кредит в «Почта Банке». «После того как женщина получила деньги, она передала Свистуновой кредитный договор, кредитную карту и сертификат на материнский капитал», — говорится в исковом заявлении в Центральный районный суд г. Волгограда.

Впоследствии Свистунова ещё попросила денег, и Никурадзе оформила в банке кредитную карту, которую также отдала ей. Всего, согласно словам Никурадзе, она передала Свистуновой 575 000 рублей, тогда как расписка выдана была только на 450 000. Спустя время Свистунова стала просить 200 000 рублей на покупку квартиры, но у Никурадзе таких денег не было. Она смогла найти только 40 000, которые передала Свистуновой через помощника. И это все несмотря на то, что договора купли-продажи у Никурадзе до сих пор нет.

26 июня 2019 года суд Советского района Волгограда постановил взыскать со Свистуновой 450 000 рублей как неосновательное обогащение, а также проценты за пользование чужими деньгами.

На судебное заседание ни одна из сторон — ни Никурадзе, ни Свистунова — не явилась. Обжаловали ли стороны решение суда в апелляционной инстанции, неизвестно.

«Помогатели»

Недавно в МВД России объявили, что з адержали группу мошенников , которые помогали гражданам оформлять кредиты.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк¸ всего задержаны 16 человек в четырёх регионах. Они находили людей, нуждающихся в кредитах, убеждали, что их организация гарантирует одобрение займа за определенную плату. Сейчас часть «помогателей» находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

На суд 11 ноября ни Земцов, ни Свистунова не явились. Александру и Галину Николаевну ждёт суд кассационной инстанции: они снова попытаются доказать, что сделка по продаже квартиры была совершена ими под воздействием Свистуновой и совершенно неосознанно. Если они вновь проиграют, обеих женщин ждёт выселение и улица.