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Минсельхозпрод: Россия сняла ограничения на поставки говядины на кости из Беларуси
12.11.2019 13:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россия сняла ограничения на поставки говядины на кости из Беларуси, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько журналистам в Минске.
"Мы согласовали этот вопрос. Он уже снят", - сказал Хотько, пишет
Как сообщалось, Россельхознадзор в рамках получения официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота ("коровье бешенство") с 4 апреля запретил поставки говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, не имеющих такого статуса, в том числе из Беларуси.
Доля говядины на кости в 2018 году занимала около 90% в общем объеме экспорта говядины из Беларуси в РФ.
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Россия сняла ограничения на поставки говядины на кости из Беларуси, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько журналистам в Минске.
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