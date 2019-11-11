Минсельхозпрод: Россия сняла ограничения на поставки говядины на кости из Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Россия сняла ограничения на поставки говядины на кости из Беларуси, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько журналистам в Минске.

"Мы согласовали этот вопрос. Он уже снят", - сказал Хотько, пишет interfax.by .

Как сообщалось, Россельхознадзор в рамках получения официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота ("коровье бешенство") с 4 апреля запретил поставки говядины на кости и живого крупного рогатого скота из стран, не имеющих такого статуса, в том числе из Беларуси.

Доля говядины на кости в 2018 году занимала около 90% в общем объеме экспорта говядины из Беларуси в РФ.