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В Минске задержали «серийного похитителя мобильных аксессуаров»

12.11.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские оперативники задержали «серийного похитителя мобильных аксессуаров». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

27-летний житель Минской области зарабатывал себе на жизнь тем, что воровал в магазинах мобильные аксессуары: наушники, беспроводную гарнитуру, аккумуляторные батареи. Украденное он продавал на столичных рынках за полцены.

Мужчина действовал по простой схеме: заходил в магазин под видом покупателя, клал понравившуюся вещь в карман и уходил. Его задержали «по горячим следам», так как ранее он уже попадал в поле зрения милиционеров за аналогичные преступления.

В ходе разбирательств была установлена причастность мужчины к ряду аналогичных краж на территориях Московского и Октябрьского района Минска. Теперь ему предстоит возместить ущерб на сумму свыше 1900 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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