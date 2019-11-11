Охота на «Тирпиц». Как уничтожали военную гордость Третьего рейха

Источник материала: Аргументы и факты

«Тирпиц» в одном из норвежских фьордов, 1943 г. ©

«Тирпиц» стал косвенным виновником гибели большей части каравана PQ-17, доставлявшего военные грузы в СССР.

Гиганты с большим калибром

Удивительно, но непосредственно в боевых действиях линкор участвовал крайне мало. Немецкое командование, зная о силе корабля, одновременно понимало, что он является крайне привлекательной мишенью для подлодок и авиации антигитлеровской коалиции.

Линкор, ставший вторым и последним кораблем типа «Бисмарк», был спущен на воду 1 апреля 1939 года. Своё название получил в честь гросс-адмирала Альфреда фон Тирпица, основателя современного германского флота.

«Тирпиц» и его «брат» «Бисмарк» — это корабли-гиганты своего времени водоизмещением свыше 40 000 тонн. Основным вооружением линкоров типа «Бисмарк» были восемь 380-мм орудий 38-см/52 SK С/34 с размещением по линейно-возвышенной схеме в двухорудийных башнях.

Предполагалось, что немецкие линкоры получат поддержку авианосцев, однако корабли этого типа так и не были построены в нацистской Германии.





«Тирпиц» ведёт огонь из орудий. Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Ужасный и уязвимый

В мае 1941 года линкор «Бисмарк» вместе с тяжелым крейсером «Принц Ойген» вышли в поход с целью парализовать британское судоходство в Северной Атлантике. 24 мая «Бисмарк» в бою в Датском проливе уничтожил британский линейный крейсер «Худ».

В результате ответных действий британского флота «Бисмарк» получил повреждения от ударов авиации, после чего был добит надводными кораблями. Линкор пошел ко дну 27 мая 1941 года.

После гибели «Бисмарка» командование кригсмарине стало крайне бережно относиться к использованию «Тирпица».

В январе 1942 года линкор был переведен в норвежский Тронхейм, откуда ему предстояло угрожать северным конвоям, идущим в Советский Союз.

В море «Тирпиц» выходил нечасто, но одно его присутствие заставляло британских адмиралов корректировать свои планы. Опасаясь немецкого гиганта, союзники всеми силами пытались послать его на дно.





Гибель крейсера «Худ». На переднем плане — модель линкора «Бисмарк». Фото: Commons.wikimedia.org / Ericknavas

Атака К-21

Весной 1942 года линкор в сопровождении эсминцев вышел на охоту, намереваясь перехватить конвои PQ-12 и QP-8. Союзникам помогла плохая погода, из-за которой «Тирпиц» не сумел выйти на цель. После того как немцы поняли, что обнаружены английской авиацией, линкору немедленно было приказано вернуться на базу.

В июле 1942 года «Тирпиц» должен был стать основной фигурой операции «Ход конем»: атаки группы немецких кораблей на караван PQ-17. Но фактически линкор участия в ней не принимал: после того как гитлеровцам стало известно, что британские корабли охранения ушли, оставив транспорты в одиночестве, «Тирпиц» ушел назад, на базу. С охотой за одинокими торговыми судами справились немецкие торпедоносцы и подводные лодки.

5 июля 1942 года линкор был атакован советской подводной лодкой К-21 под командованием капитана 2-го ранга Николая Лунина. Условия атаки были сложными, командир подлодки поражение цели визуально не наблюдал, но, ориентируясь на звуки взрывов, предполагал поражение «Тирпица» или одного из кораблей эскорта.

В советские годы повреждение линкора в ходе атаки подлодки К-21 считалось достоверным, но более поздний анализ немецких документов позволяет в этом усомниться. Скорее всего, торпеды не достигли цели.

Основная мишень

В сентябре 1943 года немецкие корабли во главе с «Тирпицем» предприняли рейд на Шпицберген. При поддержке корабельной артиллерии на остров был высажен гитлеровский десант. Уничтожив ряд объектов на Шпицбергене, немцы покинули остров, не пытаясь на нем закрепиться.

В том же месяце линкор, вернувшийся на базу, подвергся атаке со стороны английских мини-подлодок. Под «Тирпиц» были сброшены четыре двухтонные мины, в результате взрыва которых корабль получил серьезные повреждения и выбыл из строя на полгода.

Весной 1944 года, когда разведка доложила о том, что «Тирпиц» вот-вот вернется в строй, английское командование организовало операцию под кодовым названием «Вольфрам».

Основной ударной силой являлись два крыла палубных торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков Fairey Barracuda, действовавших с авианосца.

В ходе авианалетов были убиты 122 немецких моряка и еще 316 получили ранения, однако главной цели достичь не удалось: серьезных повреждений «Тирпиц» избежал.

В течение лета 1944 года британцы подготовили еще несколько крупных атак на главный гитлеровский линкор, но они срывались то из-за непогоды, то из-за усиления немецкой ПВО.

В сентябре 1944 года английские летчики атаковали «Тирпиц» с советского аэродрома Ягодник под Архангельском. Результатом этой атаки была потеря линкором мореходности, вследствие чего корабль стал выполнять функции береговой батареи.





«Тирпиц» в норвежском Альтен-фьорде, около 1943-1944 гг. Фото: Commons.wikimedia.org / U.S. Naval Historical Center

Последний удар

Последним пунктом базирования «Тирпица» стал норвежский Тромсе. 12 ноября 1944 года английские летчики на бомбардировщиках Avro Lancaster обрушили на линкор бомбы Tallboy, предназначенные для разрушения подземных укреплений.

В линкор попало три бомбы Tallboy: одна отскочила от башенной брони, но две другие пробили броню и проделали 60-метровую дыру в его левом борту. В поврежденном пороховом погребе башни «C» возник пожар, за которым последовал взрыв. Башня была оторвана, а сам корабль завалился на бок, перевернулся и затонул. Вместе «Тирпицем» погибли около 900 гитлеровских моряков.

Главным виновником немецкое командование назначило воздушного аса майора Генриха Эрлера, отвечавшего за прикрытие места базирования линкора.

Эрлера приговорили к смертной казни, заменённой тремя годами заключения в крепости с предварительной отправкой на фронт, в полевой штрафной лагерь, до завершения войны.

До окончания войны Генрих Эрлер не дожил. В начале 1945 года он погиб во время очередного воздушного боя.

Что касается бывшей гордости Третьего рейха, то в послевоенные годы «Тирпиц» разрезали на металлолом. Пожалуй, в этом качестве он принес наибольшую пользу.