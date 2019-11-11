Познавая сельский труд

Источник материала: Кобринский вестник

Работа на земле тяжелая и хлопотная. Сельским труженикам всегда есть чем заняться независимо от поры года. Чтобы познакомиться с трудовыми буднями аграриев и животноводов, 30 октября во время второго занятия школы молодого руководителя участники посетили сельскохозяйственные предприятия района: ОАО «Батчи» и КФХ «Вилия-агро».



Экскурсия по МТК «Батчи»

Посещение ОАО «Батчи» началось с фруктоовощехранилища. Ребятам рассказали, в каких условиях хранятся овощи и фрукты, собранные в садах и на полях хозяйства. Школьники увидели просторный цех сортировки и большие холодильные помещения для хранения. В качестве приятного бонуса каждый мог угоститься сочным яблоком из батчинского сада.

Затем ребята посетили молочнотоварный комплекс (МТК) «Батчи». Увидели, в каких условиях содержится дойное стадо, как проходит дойка и где хранится молоко. Для многих такая экскурсия была в новинку, и они отмечали, что работа на комплексе сложная – каждый пакет молока появляется в магазине благодаря ежедневному труду работников МТК.



Экскурсия по зоопарку КФХ «Вилия-агро»

Продолжилось занятие экскурсией по зоопарку КФХ «Вилия-агро». Школьники увидели и погладили верблюдов, яка, карликовых лошадей, понаблюдали за пушистой нутрией, увидели брачные танцы страуса и покормили ручную белку. Хозяйка агроусадьбы «Студинка» Елена Новик рассказала ребятам об особенностях ухода за животными и птицами, а также о работе на усадьбе.

– Только на первый взгляд может показаться, что в работе фермера нет ничего сложного, – обратилась к будущим руководителям Елена Леонидовна. – Ведя свое хозяйство, ты должен быть не только начальником, но и бухгалтером, и маркетологом, и простым рабочим. Здесь нет мелочей, как нет выходных и праздников. И вы, ребята, в первую очередь должны уметь работать над собой, чтобы не опустить руки перед первыми трудностями и не уйти в сторону от мечты.

Ксения АЛИЗАР.

ФОТО: КСЕНИЯ АЛИЗАР.

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