Познавая сельский труд

Работа на земле тяжелая и хлопотная. Сельским труженикам всегда есть чем заняться независимо от поры года. Чтобы познакомиться с трудовыми буднями аграриев и животноводов, 30 октября во время второго занятия школы молодого руководителя участники посетили сельскохозяйственные предприятия района: ОАО «Батчи» и КФХ «Вилия-агро».
Экскурсия по МТК «Батчи»
Посещение ОАО «Батчи» началось с фруктоовощехранилища. Ребятам рассказали, в каких условиях хранятся овощи и фрукты, собранные в садах и на полях хозяйства. Школьники увидели просторный цех сортировки и большие холодильные помещения для хранения. В качестве приятного бонуса каждый мог угоститься сочным яблоком из батчинского сада.
Затем ребята посетили молочнотоварный комплекс (МТК) «Батчи». Увидели, в каких условиях содержится дойное стадо, как проходит дойка и где хранится молоко. Для многих такая экскурсия была в новинку, и они отмечали, что работа на комплексе сложная – каждый пакет молока появляется в магазине благодаря ежедневному труду работников МТК.
Экскурсия по зоопарку КФХ «Вилия-агро»
Продолжилось занятие экскурсией по зоопарку КФХ «Вилия-агро». Школьники увидели и погладили верблюдов, яка, карликовых лошадей, понаблюдали за пушистой нутрией, увидели брачные танцы страуса и покормили ручную белку. Хозяйка агроусадьбы «Студинка» Елена Новик рассказала ребятам об особенностях ухода за животными и птицами, а также о работе на усадьбе.
– Только на первый взгляд может показаться, что в работе фермера нет ничего сложного, – обратилась к будущим руководителям Елена Леонидовна. – Ведя свое хозяйство, ты должен быть не только начальником, но и бухгалтером, и маркетологом, и простым рабочим. Здесь нет мелочей, как нет выходных и праздников. И вы, ребята, в первую очередь должны уметь работать над собой, чтобы не опустить руки перед первыми трудностями и не уйти в сторону от мечты.
Ксения АЛИЗАР.
ФОТО: КСЕНИЯ АЛИЗАР.
Комментарии к материалу можно оставить в:
Viber: Кобринский Вестник
Skype: Кобринский Вестник
Telegram: t.me/kvestnik
ВКонтакте: vk.com/vkobrine
Одноклассники: ok.ru/kobrynskve
Facebook: facebook.com/groups/vkobrine/
E-mail: kvestnik1@yandex.by