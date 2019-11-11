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Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки

12.11.2019 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работали несколько спасательных расчетов, скорые.

По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки. К этому времени пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте...
 
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