Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте работали несколько спасательных расчетов, скорые.

По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки. К этому времени пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.



