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Очевидцы о пожаре на территории парка боевых машин в Гродно: Были слышны мощные хлопки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел
По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки. К этому времени пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.
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Новости Беларуси. В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте...
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