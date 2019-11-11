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Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

12.11.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Совет Республики. Напомним, 7 ноября депутаты местных Советов базового уровня определились с именами восьми сенаторов от каждой области и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Должны идти только знаковые люди». Как в регионах Беларуси проходили выборы в Совет Республики

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Таким образом, от регионов и столицы в верхнюю палату парламента избрано 56 представителей. Еще восемь человек имеет право назначить Президент.

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины (14 человек), один человек, один член Совета Республики, в настоящее время является депутатом Палаты представителей этого созыва – это Валерий Гайдукевич. Есть люди, которые избираются повторно, но их немного.

Поэтому Совет Республики, конечно, еще не в полном составе. Еще восемь членов Совета Республики может назначить глава государства. Тем не менее, его основная часть уже сформирована.

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Дата созыва первой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва будет озвучена 22 ноября. В этот день Центризбирком подведет итоги выборов депутатов Палаты представителей и одновременно примет решение по ее первой сессии.

Напомним, голосование за кандидатов в депутаты нижней палаты парламента пройдет 17 ноября.

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Лидия Ермошина об итогах выборов в Совет Республики: «Из тех, кто избран, 25 % составляют женщины»

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Совет Республики. Напомним, 7 ноября депутаты местных Советов базового уровня...
 
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