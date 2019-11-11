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В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

12.11.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Некоторые белорусы уже исполнили свой гражданский долг. В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Первые избиратели пришли ровно к 10 утра, ко времени открытия избирательных участков. Они продолжат работу до 19 часов. Есть и перерыв – с 14 до 16 часов. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Пункты для голосования адаптированы и для людей с ограниченными возможностями. К примеру, слабовидящим предоставят специальные трафареты, с помощью которых можно сделать свой выбор.

Добавим, досрочное голосование не проводится на участках, созданных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах.

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Сергей Латушкин, председатель участковой избирательной комиссии № 474 Минска:
Наш участок № 474 готов в полном объеме к проведению досрочного голосования.

По практике прошлых лет, основная нагрузка обычно происходит во второй половине дня где-то ближе к середине рабочей недели – это среда-четверг. Ведь все-таки выходные дни, у людей какие-то планы, может кто-то уезжает куда-то, поэтому они принимают решение отдать свой голос за того или иного кандидата в то время, когда им удобно.

В какое время можно отдать свой голос и где работают участки: что нужно знать о досрочном голосовании на выборах депутатов

Отметим, что практика досрочного голосования пользуется популярностью не только в Беларуси, но и во многих странах. А во время предыдущей парламентской кампании досрочно выбор сделали более 30 % белорусов.

Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября

Люди в материале: Сергей Латушкин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. Некоторые белорусы уже исполнили свой гражданский долг. В Беларуси началось досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей,...
 
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