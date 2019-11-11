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В Минске мужчина распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам

12.11.2019 13:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который распылил газовый баллончик женщинам в лицо.    

По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность мужчины, который применил в отношении двух женщин слезоточивый газ, а еще у одной украл мобильный телефон.    

Происшествие случилось в «Малиновке». К правоохранителям обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный подошел к ней, спросил, который час, а затем распылил слезоточивый газ и скрылся.  

Оперативники незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что мужчина повстречал еще двух женщин – в отношении одной применил газовый баллончик, а у другой выхватил мобильный телефон из рук и скрылся.  

Нападавший был задержан. Им оказался 42-летний неработающий минчанин. Он находился в нетрезвом состоянии в момент совершения противоправных действий. У задержанного был обнаружен мобильный телефон потерпевшей. Мужчина сказал, что она сама выбросила его, а он лишь подобрал.  

Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за убийство.  

Материалы проверки переданы в Московский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям мужчины.   

В октябре в Молодечно девушка хотела попасть в больницу и придумала нападение – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который распылил газовый баллончик женщинам в лицо.     По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность...
 
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