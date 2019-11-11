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Кто из минчан получает пенсии больше 1350 рублей, а кто - почти в 12 раз меньше

12.11.2019 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске средний размер всех пенсий на 1 ноября составил 460,4 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите. Эта сумма на 56 копеек меньше, чем на начало августа этого года, и на 54 рубля больше, чем год назад. С августа сократились средние трудовые пенсии, а также средний размер некоторых выплат по инвалидности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Трудовые пенсии на начало ноября в среднем составляли 466,52 рубля. Эта сумма на 52 копейки меньше, чем на начало августа, и на 55,3 рубля больше, чем год назад.

Максимальный размер пенсии по возрасту (стаж работы 40 лет у женщин и 45 лет у мужчин) для работающих минчан на 1 ноября ровнялся 506,39 рубля, а для неработающих — 768,43 рубля. Это на 62 рубля и 94 рубля соответственно больше, чем год назад. По сравнению с начало августа этого года эти суммы не изменились.

Средний размер пенсии по возрасту в Минске составляет 469,47 рубля (на 34 копейки меньше, чем на начало августа). Средний размер пенсии по возрасту инвалидов ВОВ на начало ноября составил 845,22 рубля. Это на 2,04 рубля меньше, чем на начало августа этого года.

Также сократился средний размер пенсии по инвалидности — до 405,3 рубля. Эта сумма на 86 копеек меньше, чем на начало августа. К примеру, средние пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания сократились до 380,48 рубля (на 60 копеек меньше, чем в августе), следствие катастрофы на ЧАЭС уменьшилась до 1357,83 рубля (на 33 копейки меньше), а вследствие трудового увечья или профзаболевания — выросла до 192,88 рубля (на 2,27 рубля больше, чем в августе).

Средний размер пенсии по случаю потери кормильца на одного члена семьи на начало ноября составил 291,64 рубля — на 1,75 рубля меньше, чем на 1 августа.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, на 1 ноября ровнялась 115,92 рубля.

Власти не первый год обещают повысить среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране, а еще лучше — до 50%. В сентябре этот показатель в целом по стране составлял 39%. Удастся ли выйти в этом году на прогнозный показатель в 40%, будет зависеть от сценария развития экономики, отмечали ранее в Минтруда.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске средний размер всех пенсий на 1 ноября составил 460,4 рубля. Эта сумма на 56 копеек меньше, чем на начало августа этого года.
 
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