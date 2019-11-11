Возможность получить скидку на платное обучение могут предоставить отслужившим в армии

Источник материала: Вороновская газета





Отслужившим в армии молодым людям могут предоставить возможность получить скидку на платное обучение при определенных условиях. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков сегодня на семинаре для руководителей республиканских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА .

Министр отметил, что в 2020 году будет и дальше развиваться система социальной защиты военнослужащих срочной военной службы. В частности, планируется решить вопрос с «предоставлением скидок на обучение на платной основе в государственных учреждениях образования при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов». Также прорабатывается предоставление первоочередного права на обслуживание в государственных организациях здравоохранения и скидки в 25% на платные медицинские услуги для лиц, получивших травмы (ранения, контузии) при исполнении обязанностей военной службы в период срочной военной службы.

«Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными этим военнослужащим в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года», — сказал Андрей Равков.

Более 500 человек изъявили желание служить в IT-роте за время ее существования

Более 500 человек изъявили желание пройти срочную службу в роте информационных технологий за время ее существования. Об этом сегодня во время семинара для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.





Министерство обороны активно внедряет инновационные информационно-коммуникативные технологии в систему обеспечения военной безопасности. Пример тому — создание и максимальное задействование роты информационных технологий. Сейчас проходит третий призыв на службу в роте информационных технологий. Ее прошли уже 65 человек, в этот осенний призыв набор составляет 40 человек. «Всего же за время существования роты более 500 человек изъявили желание пройти в ней срочную службу», — сказал министр. Это позволяет тщательно отбирать военнослужащих по профессиональным требованиям и морально-деловым качествам. Рота функционирует только год, но военнослужащие подразделения привлекались к выполнению 19 проектов различной направленности и степени сложности — от систем учета образцов вооружения и военной техники до создания виртуальных тренажеров. Уже завершено выполнение шести проектов. В мае текущего года на выставке MILEX был представлен сетевой виртуальный тренажер для специалистов связи, разработанный в роте. Подразделение получило за данную разработку специальный приз.