Встреча Александра Лукашенко и Александра Ван дер Беллена проходит в Вене

Источник материала: Вороновская газета





Переговоры президентов пройдут в узком и расширенном составах.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена проходит в Вене, передает корреспондент БЕЛТА .

Австрийский лидер приветствовал главу белорусского государства в резиденции Федерального президента во внутреннем дворе дворца Хофбург.

Переговорам лидеров стран предшествует церемония официальной встречи с участием почетного караула, исполнением гимнов двух стран, а также представление членов официальных делегаций и фотографирование совместного рукопожатия.





Переговоры президентов пройдут в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом, в том числе в формате «Восточного партнерства», тематика охраны окружающей среды.





Александр Лукашенко прибыл в Австрию накануне. Сразу по прибытии в Вену он возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. На церемонии также присутствовали члены официальной делегации Беларуси, представители общественности, а также послы стран СНГ в Австрии. Каждого из дипломатов глава государства приветствовал лично.

Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G

Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая подписана в Вене в ходе официального визита в Австрию Президента Беларуси Александра Лукашенко.