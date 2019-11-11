Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На Вороновском (первом) участке для голосования №48, расположенном в районном центре культуры и народного творчества, движение началось с первых минут открытия. В списке — 2 998 избирателей. Это жители Вороново и еще одиннадцати населенных пунктов.















— Наши избиратели проинформированы о том, что проголосовать можно не только в основной день выборов, но и заранее. В воскресенье люди могут отсутствовать по разным причинам. Кто-то планирует поездку к родственникам, у кого-то этот день рабочий, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Григорьевна Сушинская. — Это не первая политическая кампания, в которой я задействована. По опыту знаю, что отдать свой голос заранее приходят не менее 30% избирателей, иногда доходило и до 50%.











Первый бюллетень опустила в урну 83-летняя Чеслава Юльяновна Гайдуль из Вороново:

— На выходные я уеду к правнукам в Гродно. У меня их уже пятеро, — пояснила женщина. — Вот и решила сегодня оплатить все коммунальные услуги и проголосовать досрочно.







— Завтра ложусь в больницу. У меня плановая госпитализация, — рассказал пенсионер Геннадий Николаевич Соловей. — Проголосовал, сейчас пойду книги в библиотеке обменяю — и на оздоровление…



































Отдать досрочно свой голос за кандидатов в депутаты можно на любом из 19-ти избирательных участков в районе. На закрытых участках №50 и №55, расположенных в Вороновской ЦРБ и РПБ «Гайтюнишки», голосование будет проходить только в основной день выборов — 17 ноября.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.