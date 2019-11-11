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Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На Вороновском (первом) участке для голосования №48, расположенном в районном центре культуры и народного творчества, движение началось с первых минут открытия. В списке — 2 998 избирателей. Это жители Вороново и еще одиннадцати населенных пунктов.


Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

— Наши избиратели проинформированы о том, что проголосовать можно не только в основной день выборов, но и заранее. В воскресенье люди могут отсутствовать по разным причинам. Кто-то планирует поездку к родственникам, у кого-то этот день рабочий, — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Григорьевна Сушинская. — Это не первая политическая кампания, в которой я задействована. По опыту знаю, что отдать свой голос заранее приходят не менее 30% избирателей, иногда доходило и до 50%.


Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

 Первый бюллетень опустила в урну 83-летняя Чеслава Юльяновна Гайдуль из Вороново:

— На выходные я уеду к правнукам в Гродно. У меня их уже пятеро, — пояснила женщина. — Вот и решила сегодня оплатить все коммунальные услуги и проголосовать досрочно.  


Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

— Завтра ложусь в больницу. У меня плановая госпитализация, — рассказал пенсионер Геннадий Николаевич Соловей.Проголосовал, сейчас пойду книги в библиотеке обменяю — и на оздоровление…


Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.
Выбираем. На Вороновщине для досрочного голосования задействовано 19 избирательных участков.

Отдать досрочно свой голос за кандидатов в депутаты можно на любом из 19-ти избирательных участков в районе. На закрытых участках №50 и №55, расположенных в Вороновской ЦРБ и РПБ «Гайтюнишки», голосование будет проходить только в основной день выборов — 17 ноября.  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня началось досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На Вороновском...
 
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