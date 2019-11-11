Очередная тренировка по дрифту пройдёт в Слуцке в это воскресенье

Источник материала: Слуцк Город





В воскресенье, 17 ноября, на стадионе технических видов спорта снова пройдёт открытая тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuti BY в социальной сети Вконтакте.

Занятия пройдут с 12:00 до 15:00, стоимость участия - 30 рублей, главное условие - автомобиль с задним приводом.

Чат для пилотов из Слуцка, Солигорска и ближайших городов в Telegram: https://t.me/matsurislutsk .



Slutsk-Gorod.by