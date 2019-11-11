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Очередная тренировка по дрифту пройдёт в Слуцке в это воскресенье
12.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В воскресенье, 17 ноября, на стадионе технических видов спорта снова пройдёт открытая тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе
Занятия пройдут с 12:00 до 15:00, стоимость участия - 30 рублей, главное условие - автомобиль с задним приводом.
Чат для пилотов из Слуцка, Солигорска и ближайших городов в Telegram:
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В воскресенье, 17 ноября, на стадионе технических видов спорта снова пройдёт открытая тренировка по дрифту. Об этом сообщается в группе Matsuti BY в социальной сети...
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