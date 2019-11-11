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Назначена ли дата выхода сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ

12.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Назначена ли дата выхода сериала «Чернобыль» от телеканала НТВ

Многих случчан интересует, когда выйдет сериал «Чернобыль», который снимала телекомпания НТВ. SlutskGorod связался с исполнительным продюсером фильма, Ириной Барк, и узнал, на кокой стадии сейчас находится кинокартина.

Ирина Барк кратко пояснила, что над фильмом до сих пор работают, и дата выхода пока не назначена. Ранее планировалось, что премьера фильма состоится осенью 2019 года.

Чтобы немного освежить воспоминания о съёмках, предлагаем вам посмотреть ролик, который смонтировала съёмочная группа проекта «Чернобыль».


   >>  Смотреть все новости по тегу «Чернобыль-2018»

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Многих случчан интересует, когда выйдет сериал «Чернобыль», который снимала телекомпания НТВ. SlutskGorod связался с исполнительным продюсером фильма, Ириной Барк, и...
 
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