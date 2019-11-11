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В Гацуке освятили купол строящегося храма
12.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В агрогородке Гацук освятили купол для храма святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких. Вскоре купол водрузят на кровлю строящейся церкви.
Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. После торжественного молебна отец Игорь представил прихожанам нового настоятеля — иеромонаха Серафима (Павлюченко).
Строительство храма в агрогородке Гацук Слуцкого района началось в сентябре 2018 года. В данный момент работы по строительству находятся на завершающей стадии, впереди — внутренняя отделка здания. Планируется, что храм откроется уже к предстоящему Рождеству.
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Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. После торжественного молебна отец Игорь представил прихожанам нового...
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