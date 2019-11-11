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В Гацуке освятили купол строящегося храма

12.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Гацуке освятили купол строящегося храма

В агрогородке Гацук освятили купол для храма святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких. Вскоре купол водрузят на кровлю строящейся церкви.

Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. После торжественного молебна отец Игорь представил прихожанам нового настоятеля — иеромонаха Серафима (Павлюченко).

Строительство храма в агрогородке Гацук Слуцкого района началось в сентябре 2018 года. В данный момент работы по строительству находятся на завершающей стадии, впереди — внутренняя отделка здания. Планируется, что храм откроется уже к предстоящему Рождеству.

В Гацуке освятили купол строящегося храма

В Гацуке освятили купол строящегося храма


МЛЫН.BY

 
 
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Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. После торжественного молебна отец Игорь представил прихожанам нового...
 
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