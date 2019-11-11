В Гацуке освятили купол строящегося храма

Источник материала: Слуцк Город





В агрогородке Гацук освятили купол для храма святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких. Вскоре купол водрузят на кровлю строящейся церкви.

Богослужение возглавил благочинный Слуцкого церковного округа протоиерей Игорь Штепа. После торжественного молебна отец Игорь представил прихожанам нового настоятеля — иеромонаха Серафима (Павлюченко).

Строительство храма в агрогородке Гацук Слуцкого района началось в сентябре 2018 года. В данный момент работы по строительству находятся на завершающей стадии, впереди — внутренняя отделка здания. Планируется, что храм откроется уже к предстоящему Рождеству.







