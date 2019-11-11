«Куда смотрит ЖКХ!» — заваленные мусором контейнерные площадки в Слуцке возмутили жителей

Источник материала: Слуцк Город





«Полюбуйтесь, какой ужас творится у нас на контейнерных площадках! Старые оконные рамы, сломанный холодильник, мешки со строительным мусором…» Такие сообщения то и дело появляются в соцсетях у случчан. При этом борцы за порядок уверены, что убирать все это должны коммунальщики, и гневно вопрошают: «Куда смотрит ЖКХ!» Корреспондент МЛЫН.BY выяснила, кто отвечает за вывоз крупногабаритных отходов.

В КУП «Слуцкое ЖКХ» поясняют: вывоз твердых коммунальных отходов на территории Слуцка и района происходит регулярно и в соответствии с графиком. С контейнерных площадок у многоквартирных домов — каждое утро, от домовладений в частном секторе — один раз в неделю.

— Твердые коммунальные отходы — отходы жизнедеятельности человека. Но к ним не относятся крупногабаритные и строительные отходы. И выбрасывать в контейнеры строительный мусор, сломанную сантехнику, выставлять около контейнеров холодильники и старые диваны запрещено, — отмечает начальник бюро по экологии и коммунальным отходам КУП «Слуцкое ЖКХ» Ольга Белая.

Людям, которые решат складировать крупногабаритный мусор у дома, грозят административная ответственность и штраф от 5 до 50 базовых величин. Тем не менее сотрудники ЖКХ признаются: стараются не обострять ситуацию и решать проблемы мирным путем.

— Пока еще никого не штрафовали за выброс крупногабаритного мусора. Стараемся объяснять людям, как и что нужно делать, чтобы не было проблем со складированием отходов у жилых домов. Через СМИ доносим информацию, публикуем на жировках, общаемся с людьми непосредственно при встречах, — рассказывает Ольга Белая.

Не редкость, когда работники приезжают за мусором, а на контейнерной площадке стоит диван. Выяснить, кто из жильцов дома, где более ста квартир, его выбросил, — дело непростое.

— Конечно, мы не оставим его на веки вечные лежать на контейнерной площадке, уберем. Но это не только дополнительные финансовые и временные затраты, но и неуважение к людям, которые трудятся в сфере ЖКХ. Если мы живем в цивилизованном обществе, то и вести должны себя соответственно, — отмечают в КУП «Слуцкое ЖКХ».

Для того чтобы избавиться от крупногабаритных отходов и не создавать лишних проблем ни себе, ни соседям, ни коммунальщикам, есть два пути. Самостоятельно вывезти крупный мусор на полигон захоронения отходов, предварительно купив талон в ЖКХ. Стоимость его — 5,40 рубля за 3 кубических метра мусора. Если нет подходящего транспорта, то можно заказать машину у коммунальщиков. Стоимость аренды рассчитывается индивидуально в зависимости от того, сколько времени будет задействована машина.

— В последнее время за талонами на вывоз крупногабаритного мусора жители Случчины стали обращаться чаще. Значит, наша разъяснительная работа не напрасна, — уверена Ольга Белая.





Вместо штрафа — денежное вознаграждение

Некоторый крупногабаритный мусор вместо проблем может принести дополнительный доход. Отходы электрического и электронного оборудования (неисправные и вышедшие из строя телевизоры, холодильники, стиральные машины, СВЧ-печи, радиоприемники и т. д.) — это тоже вторичные материальные ресурсы, как и макулатура, стекло, ПЭТ-бутылки. А значит, на их сдаче в утиль тоже можно заработать. За килограмм отходов электрического и электронного оборудования платят 12 копеек.

— Самое главное, чтобы такое оборудование было неразборным, то есть в полной комплектации. Если от телевизора остался один только корпус, его не примут, — поясняет Ольга Белая. — Жильцам достаточно оставить нам заявку на вывоз старой техники. Наши грузчики сами поднимутся в квартиру, вынесут ненужное оборудование и вывезут его совершенно бесплатно. Напротив — это еще мы заплатим за вторсырье.

В ЖКХ отмечают: складирование крупногабаритных отходов и строительного мусора у жилых домов — проблема многоквартирных домов. В частном секторе в этом плане люди более дисциплинированны — их проще уличить.

Вместо того чтобы вывезти строительный мусор на полигон для утилизации отходов, многие предпочитают выбросить его в ближайшем лесочке. Так образуются стихийные свалки, которые наносят непоправимый вред окружающей среде. ГУО «Слуцкий эколого­биологический центр учащихся» призывает неравнодушных случчан и тех, кто бывает в районе, принять участие в экомониторинге «Внимание, бытовые отходы!». Во время этого проекта, который продлится до середины ноября, можно сообщить специалистам центра об известных вам несанкционированных свалках в лесах, на берегах рек и водоемов, в сельской местности.