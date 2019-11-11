Автопарк: Кондуктор не может высадить ребёнка из автобуса

Источник материала: Слуцк Город





В SlutskGorod обратилась читательница с вопросом, имеет ли право кондуктор высадить ребёнка из автобуса, если он забыл справку дома? Что на это ответили в автопарке.

По утверждению случчанки, недавно её знакомого высадили из автобуса, потому что у него не было с собой школьной справки. Однако назвать маршрут и время, когда парень ехал в транспорте, затруднилась.

На вопрос читательницы ответила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Автобусного парка №2 ОАО «Миноблавтотранс»:

- Такого не может быть. Дело в том, что я сама провожу кондукторам и водителям подробный инструктаж перед работой. И, поверьте, каждый раз напоминаю, что детей ни в коем случае не высаживать из автобусов, если при себе нет справки. Все сотрудники об этом знают. Но, если такой случай имеет место быть, пусть обращаются к нам напрямую, мы разберёмся и примем меры, - пояснила Виктория Татур.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by