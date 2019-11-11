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Автопарк: Кондуктор не может высадить ребёнка из автобуса
12.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В SlutskGorod обратилась читательница с вопросом, имеет ли право кондуктор высадить ребёнка из автобуса, если он забыл справку дома? Что на это ответили в автопарке.
По утверждению случчанки, недавно её знакомого высадили из автобуса, потому что у него не было с собой школьной справки. Однако назвать маршрут и время, когда парень ехал в транспорте, затруднилась.
На вопрос читательницы ответила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок Автобусного парка №2 ОАО «Миноблавтотранс»:
- Такого не может быть. Дело в том, что я сама провожу кондукторам и водителям подробный инструктаж перед работой. И, поверьте, каждый раз напоминаю, что детей ни в коем случае не высаживать из автобусов, если при себе нет справки. Все сотрудники об этом знают. Но, если такой случай имеет место быть, пусть обращаются к нам напрямую, мы разберёмся и примем меры, - пояснила Виктория Татур.
Ольга Кононович
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В SlutskGorod обратилась читательница с вопросом, имеет ли право кондуктор высадить ребёнка из автобуса, если он забыл справку дома? Что на это ответили в автопарке.
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