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Житель Слонима в наказание запер знакомую в вольере
12.11.2019 14:37 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Житель Слонима запер знакомую в вольере в наказание за то, что она не принесла спиртное, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Компания из нескольких человек отдыхала в частном доме. Спиртное заканчивалось и одну из женщин отправили в магазин за покупками, выдав ей деньги. Она вернулась только через сутки, причем с пустыми руками.
"Один из мужчин, раздосадованный таким поступком, запер женщину в вольере. Клетку, по его словам, он собирался открыть через 12 часов", - рассказали в милиции.
У женщины с собой был мобильный телефон. Она сообщила о происшествии правоохранителям, которые "узницу" освободили. Противоправному поведению нигде не работающего жителя Слонима 1981 года рождения дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК (незаконное лишение свободы).
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Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК (незаконное лишение свободы).
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