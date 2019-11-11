Житель Слонима в наказание запер знакомую в вольере

Житель Слонима запер знакомую в вольере в наказание за то, что она не принесла спиртное, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Компания из нескольких человек отдыхала в частном доме. Спиртное заканчивалось и одну из женщин отправили в магазин за покупками, выдав ей деньги. Она вернулась только через сутки, причем с пустыми руками.

"Один из мужчин, раздосадованный таким поступком, запер женщину в вольере. Клетку, по его словам, он собирался открыть через 12 часов", - рассказали в милиции.

У женщины с собой был мобильный телефон. Она сообщила о происшествии правоохранителям, которые "узницу" освободили. Противоправному поведению нигде не работающего жителя Слонима 1981 года рождения дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.183 УК (незаконное лишение свободы).

Источник: БЕЛТА .