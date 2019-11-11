ОффТОП: лучший и худший города для проживания в Беларуси

Источник материала: Новости Дзержинска

Минск назван лучшим городом для жизни, в аутсайдерах — Светлогорск.

Минск возглавил рейтинг белорусских городов, который составил «Центр новых идей»

Для создания рейтинга жизнь в белорусских городах оценивалась по 20 параметрам. Белорусская столица признана наиболее комфортной с точки зрения экономики, туристической привлекательности, качества жизни. А вот демографическая устойчивость Минска пока оставляет желать лучшего. Впрочем, это единственный параметр, где столица не оказалась в лидерах.

В рейтинг включались города, население которых превышает 50 тысяч. Второе место занял Гродно, третье — Брест. В аутсайдерах оказались Бобруйск и Светлогорск.

Авторы исследования так охарактеризовали концепцию рейтинга: «Наивно говоря, лучший город — это такой, в котором хочется провести всю жизнь».



