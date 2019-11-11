«Брест-над-Бугом» глазами художников

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Областное молодежное общественное объединение «Источники творчества», Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина и Художественный музей – филиал УК “Брестский областной краеведческий музей” рады пригласить на открытие художественной выставки «Брест-над-Бугом», которое состоится 15 ноября в 16:00 в Художественном музее Брестской Крепости (Брестская крепость, Южная казарма).





Выставка проводится по результатам городских пленэров, которые проходили этим летом в Бресте. Художники, прогуливаясь по улицам, пытались ухватить атмосферу «нового города» и те места, которые и по сей день определяют характер Бреста. Такими свидетелями истории являются здания конца XIX – начала XX века, среди которых особенным климатом отличаются застройки улицы Леваневского, Мицкевича и К. Маркса. Значительное место в ряду архитектурного наследия занимают здания, построенные в межвоенный период, когда формировался архитектурный стиль и тип структуры города.





На выставке будут представлены работы членов Областного молодежного общественного объединения «Источники творчества», студентов, преподавателей и выпускников психолого-педагогического факультета УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» - Ольги и Игоря Романчуков, Анатолия Мелиховца, Владимира Лябука, Наталии Заяц и др., а также фотографические этюды Олега Малейко.

Интерес к городскому пейзажу в современном искусстве ХХI века набирает обороты, что связано с большим и богатым влиянием городов на развитие культуры в целом. Индустриальные субкультуры, а вместе с ними музыка, мода, граффити и концептуальная архитектура также значительно повлияли на традиционное изображение городских пейзажей. Пробы переосмысления городского пространства в художественном искусстве дают новый импульс к осознанию урбанистической материи и значения её составляющих, в том числе наследия архитектуры предыдущих поколений.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 г.

ЧТО: Вернисаж художественной выставки «Брест-над-Бугом»

КОГДА: 15 ноября (пятница) – 16:00

ГДЕ: Выставочный зал Художественного музея – филиал УК “Брестский областной краеведческий музей” (Брест, Брестская крепость, Южная казарма)