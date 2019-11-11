ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Брест-над-Бугом» глазами художников

12.11.2019 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Областное молодежное общественное объединение «Источники творчества», Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина и Художественный музей – филиал УК “Брестский областной краеведческий музей” рады пригласить на открытие художественной выставки «Брест-над-Бугом», которое состоится 15 ноября в 16:00 в Художественном музее Брестской Крепости (Брестская крепость, Южная казарма).

«Брест-над-Бугом» глазами художников

Выставка проводится по результатам городских пленэров, которые проходили этим летом в Бресте. Художники, прогуливаясь по улицам, пытались ухватить атмосферу «нового города» и те места, которые и по сей день определяют характер Бреста. Такими свидетелями истории являются здания конца XIX – начала XX века, среди которых особенным климатом отличаются застройки улицы Леваневского, Мицкевича и К. Маркса. Значительное место в ряду архитектурного наследия занимают здания, построенные в межвоенный период, когда формировался архитектурный стиль и тип структуры города.

«Брест-над-Бугом» глазами художников

На выставке будут представлены работы членов Областного молодежного общественного объединения «Источники творчества», студентов, преподавателей и выпускников психолого-педагогического факультета УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» - Ольги и Игоря Романчуков, Анатолия Мелиховца, Владимира Лябука, Наталии Заяц и др., а также фотографические этюды Олега Малейко.

Интерес к городскому пейзажу в современном искусстве ХХI века набирает обороты, что связано с большим и богатым влиянием городов на развитие культуры в целом. Индустриальные субкультуры, а вместе с ними музыка, мода, граффити и концептуальная архитектура также значительно повлияли на традиционное изображение городских пейзажей. Пробы переосмысления городского пространства в художественном искусстве дают новый импульс к осознанию урбанистической материи и значения её составляющих, в том числе наследия архитектуры предыдущих поколений.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 г.

ЧТО: Вернисаж художественной выставки «Брест-над-Бугом»

КОГДА: 15 ноября (пятница) – 16:00

ГДЕ: Выставочный зал Художественного музея – филиал УК “Брестский областной краеведческий музей” (Брест, Брестская крепость, Южная казарма)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Областное молодежное общественное объединение «Источники творчества», Брестский государственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОффТОП: лучший и худший города для проживания в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика