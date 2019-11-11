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Белорусский спортсмен лишен золотой медали Европейских игр из-за допинга
Источник материала: Tut.by
Белорусский борец Кирилл Гришенко лишен золотой медали Европейских игр в Минске, сообщает официальный
Напомним, что о положительной допинг-пробе Грищенко было
Тренерский штаб сборной в эфире программы
Также положительную допинг-пробу сдал хорватский боксер Дамир Пантич, но в Минске он не смог попасть на подиум.
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Белорусский борец Кирилл Гришенко лишен золотой медали Европейских игр в Минске, сообщает официальный сайт ЕОК.
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