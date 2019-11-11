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Белорусский спортсмен лишен золотой медали Европейских игр из-за допинга

12.11.2019 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский борец Кирилл Гришенко лишен золотой медали Европейских игр в Минске, сообщает официальный сайт ЕОК.


Кирилл Грищенко. Фото: Денис Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

Напомним, что о положительной допинг-пробе Грищенко было сообщено в сентябре.

Тренерский штаб сборной в эфире программы «Итоги недели» констатировал, что препарат, который якобы принимал Грищенко, давно вышел из употребления. Старший тренер национальной команды Николай Богданенок считает, что борец не мог использовать этот препарат, и настаивает, что имела место диверсия. По его словам, уже начато внутреннее расследование инцидента.

Также положительную допинг-пробу сдал хорватский боксер Дамир Пантич, но в Минске он не смог попасть на подиум.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский борец Кирилл Гришенко лишен золотой медали Европейских игр в Минске, сообщает официальный сайт ЕОК.
 
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