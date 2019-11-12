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Простые правила при эксплуатации электрооборудования

12.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Простые правила при эксплуатации электрооборудования

Выполнять простые правила при эксплуатации электрооборудования гораздо легче и дешевле, чем ремонтировать или отстраивать собственное жилье.

При эксплуатации телевизоров необходимо соблюдать следующие меры пожарной безопасности:  не устанавливать приемник вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он плохо охлаждается; для быстрого отключения телевизора от сети розетка, в которую он включается, должна находиться в доступном месте; не оставлять включенный телевизор без присмотра, не допускать просмотра телепередач детьми в отсутствие взрослых; после выключения телевизора необходимо отключать его от сети, вынув вилку из розетки; не оставлять телевизор в «режиме ожидания», если вы уходите из дома и на ночь.

В случае возникновения неисправности в работе телевизора (искаженное изображение, увеличение яркости, сильное гудение, запах гари и т.п.) срочно отключите телевизор от сети и вызовите мастера.

Задумайтесь! Может быть, уже пришло время не просто созерцать чужие ошибки, а делать выводы и принимать меры, чтобы не стать очередной жертвой беспечности и халатности?

Соблюдайте меры безопасности:

— не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;

— располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности;

— для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

— не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой спиралью);

— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

— регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

— не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;

— не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;

— перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

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