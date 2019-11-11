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На МКАД появились новые ограждения - у нас таких еще не было. Как они защитят водителей при аварии

12.11.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На МКАД недавно появились необычные ограждения. Как оказалось, в середине октября коммунальники по предписанию ГАИ установили две пробные конструкции нового типа. Как рассказали AUTO.TUT.BY в БелдорНИИ и ГП «Гордорматериалы», это фронтальные ограждения, которые при ударе в них гасят энергию автомобиля. В будущем такие конструкции должны появиться повсеместно.


Фронтальные ограждения в Беларуси раньше не применяли вообще, недавняя установка их на МКАД — пилотный проект по использованию таких конструкций.

Фронтальные ограждения нужны для предотвращения тяжелых последствий при столкновении автомобиля с дорожными конструкциями, благодаря им авто при наезде не получает критических повреждений, а водитель и пассажиры — серьезных травм. Их устанавливают в местах разделения транспортных потоков, перед массивными препятствиями, опорами мостов и на других опасных участках дорог.

На некоторых опасных местах на трассах у нас стоят желтые пластиковые тумбы. Но они скорее привлекают внимание водителя, разделяют транспортные потоки, чем делают дорогу безопасней. Большинство тумб внутри пустые или наполовину заполнены песком, поэтому во время аварии и попадании в них автомобиля, они не самортизируют удар, как фронтальное ограждение, а просто разлетятся на части.


Пластиковые желтые тумбы устанавливают в торцах металлического ограждения в месте разрыва на разделительной полосе

Также, в местах где транспортные потоки перенаправляются

Тумбами закрывают столбики на разделительной полосе, на которых установлены дорожные знаки

Как правило, желтые пластиковые тумбы частично заполняют песком или и вовсе устанавливают их пустыми

— Для смягчения направленной силы удара, для удержания, остановки и корректировки траектории движения автомобилей на большой скорости должны применяться только специальные конструкции фронтальных ограждений, — рассказал Сергей Кабак, начальник управления безопасности и содержания автомобильных дорог БелдорНИИ. — Причем, если у разных конструкций фронтального ограждения одна удерживающая способность, то нет разницы, какую из них устанавливать — они существенно не отличаются друг от друга, разница может быть только в их стоимости.

В зарубежных странах фронтальные ограждения применяются повсеместно и признаны средствами технической безопасности на дорогах в 60 странах мира. Они сокращают количество смертельных аварий с 60 до 12 процентов. По статистике, они принимают на себя примерно 7000 столкновений ежегодно.

Как они работают: при фронтальном ударе автомобиль наталкивается на плиту, а она двигает внутренние части системы, деформирует их. За счет сминания внутренних «сот» амортизируется удар, при этом наружные балки ограждения складываются как телескоп.

Последствия ДТП, при которых авто врезается в торец ограждений, могут быть очень тяжелыми. Вот примеры реальных аварий.






В этом вопросе с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в СТБ 1300−2014 «Технические средства дорожного движения. Правила применения».

— Это СТБ предусматривает применение фронтальных дорожных ограждений. Предполагается, что они будут массово внедряться на белорусских дорогах. В документе уточнены правила их применения в зависимости от сложности дорожных условий и других факторов, — отметил Сергей Кабак.


Выдержка из СТБ 1300−2014 «Технические средства организации дорожного движения», касающаяся фронтальных ограждений

Но 2019 год подходит к концу, а первое фронтальное ограждение появилось в середине октября и только в двух местах МКАД. Коммунальники ГП «Гордорматериалы» сделали это по предписанию, выданному ГАИ Минска. Возможно, задержка с установкой связана с высокой ценой конструкции — одна из тех, что стоит на кольцевой стоит более 20 тысячи рублей.

Производители рассчитали, что если легковой автомобиль весом полторы тонны на скорости 100 км/ч врежется во фронтальное ограждение, то последствия от такой аварии для людей, находящихся в салоне, будут минимальными.

— Пока мы закупили и установили только два параллельных фронтальных ограждения произведенных в Санкт-Петербурге. Новые конструкции стоят на 22 км (съезд на ул. Кижеватова) и 45 км (съезд к д. Зацень) внешнего кольца МКАД, — рассказали в ГП «Гордорматериалы». — Для их установки рабочие вырезали асфальт, делали бетонное с армированным каркасом основание и в него с помощью шпилек и болтов крепили демпфер.




Сейчас за пилотными участками с фронтальным ограждением наблюдают, пока никаких инцидентов с ними не происходило. Если конструкции «приживутся» и хорошо себя проявят, то их предписано установить на всех развязках с МКАД во Фрунзенском и Центральном районах столицы.

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Теги: Минск
 
 
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На МКАД появились фронтальные ограждения, которые при ударе в них гасят скорость автомобиля. В середине октября коммунальники установили две конструкции, на это...
 
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