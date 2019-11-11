Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня АББФ выступила с официальным заявлением о том, что разделяет желание каждого делать игру номер один в стране лучше:

Мы хотим, чтобы стадионы были полны, уровень чемпионатов в каждой из лиг соответствовал европейским образцам, а антураж вокруг матчей приносил радость всем, кто приходит на стадионы. Исходя из имеющихся возможностей, АБФФ старается достичь этих целей, хоть и понимает – в одночасье столь глобальные изменения в белорусском футболе не произвести. Поэтому по мере возможностей в каждой из областей мы стремимся поэтапно проводить реформы.

Глобальным подспорьем в развитии футбола выступает и инфраструктура. Поэтому магистральным направлением в работе выбрано ее улучшение в белорусских городах. Причем совершенствуется материально-техническая база по принципу «от больших к малым». В крупных городах страны, таких как Полоцк, Могилев, Речица, Барановичи, Волковыск, Несвиж, Борисов, Молодечно в следующем году Федерацией будут закуплены полноразмерные поля с искусственным покрытием высокого качества для использования местными ДЮСШ.

В рамках программы «Бонфесто — детям» в этом году уже открыты мини-площадки в Бресте, Речице, Браславе, Полоцке, Бешенковичах, 15 ноября откроются поля в Ивацевичах и Дрогичине, далее Житковичи, Петриков, Вороново, Минск и Марьина горка, а к 2022 году АБФФ уложит площадки 40х20 во всех 118 районах Беларуси. О том, что мы идем по графику говорит тот простой факт, что в эксплуатацию уже введена половина запланированных игровых арен.