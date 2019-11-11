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«Медиа-STARt» для начинающих журналистов

12.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

«Медиа-STARt» для начинающих журналистов
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы с 23 ноября начинает работу студия юного журналиста «Медиа-STARt». Занятия в студии проводят преподаватели кафедры журналистики, чтобы помочь абитуриентам успешно выдержать вступительные испытания на специальность «Журналистика».

Необходимость проведения подготовительных тренингов объясняется просто. Журналистика – профессия творческая, поэтому для поступления юношам и девушкам, выбравшим эту специальность, необходимо не только предоставить аттестат и два сертификата ЦТ (русский или белорусский язык, история Беларуси), но и выдержать вступительное испытание «Творчество». Оно ежегодно проходит в два этапа: на первом абитуриенты пишут сочинение-эссе, на втором – проходят собеседование.

И. И. Минчук, заведующий кафедрой журналистики ГрГУ имени Янки Купалы: «Студия юного журналиста «Медиа-STARt» открывает свои двери для будущих абитуриентов, чтобы помочь им, во-первых, подготовиться к написанию сочинения-эссе, во-вторых, расширить кругозор, узнать больше об истории и современности белорусской журналистики, в-четвертых, окунуться в атмосферу студенчества. Важно, что все занятия в студии бесплатные: мы искренне заинтересованы в том, чтобы к нам пришли талантливые и активные молодые люди, которые приняли решение связать свою жизнь с перспективной и активно развивающейся сегодня медийной сферой».

«Медиа-STARt» для начинающих журналистов

Занятия в Студии юного журналиста «Медиа-STARt» проводятся по субботам в главном корпусе ГрГУ по улице Ожешко, 22. Во время тренингов (а они рассчитаны на 25 субботних встреч) участники студии познакомятся с основами журналистики, примут участие в производстве печатных, видео- и аудиоматериалов, пройдут курс фотомастерства, узнают о секретах интернет-журналистики и сопровождения аккаунта в социальных медиа.

Преподаватели кафедры журналистики уверены, что тренинги, помимо обучающей, выполняют и еще одну важную задачу. Каждая встреча – это возможность «примерить» свою будущую профессию, оценить свои силы, а значит, сократить дистанцию до заветного поступления в университет.

Записаться на подготовительные тренинги можно по телефону +375 (152) 73 19 88 (кафедра журналистики, ГрГУ имени Янки Купалы, контактное лицо – Кира Марьяновна Блудова-Гой).

 
 
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В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы с 23 ноября начинает работу студия юного журналиста «Медиа-STARt». Занятия в студии проводят...
 
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