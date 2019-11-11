|
Везли пленку полимерную, а оказалось – это груши
Источник материала: БДГ
Российский грузовик пытался вывезти из Беларуси фрукты на сумму 34 тысячи рублей.
Об этом
Сотрудники Оперативной таможни задержали на границе крупную партию свежих груш, следовавшую в РФ под видом товара «пленка полимерная многослойная».
Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, был остановлен мобильной группой таможни возле государственной границы Беларуси и России.
В результате досмотра и последующей проверки установлено, что вместо заявленного товара перевозятся спрятанные под теплоизоляционными плитами свежие груши, а сами документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, поддельные.
Стоимость незаконно перемещаемых фруктов по предварительной оценке составила более 34 тысяч рублей.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский грузовик пытался вывезти из Беларуси фрукты на сумму 34 тысячи рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)