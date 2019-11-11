Везли пленку полимерную, а оказалось – это груши

Российский грузовик пытался вывезти из Беларуси фрукты на сумму 34 тысячи рублей.

Об этом сообщили в Таможенном комитете Беларуси 12 ноября.

Сотрудники Оперативной таможни задержали на границе крупную партию свежих груш, следовавшую в РФ под видом товара «пленка полимерная многослойная».

Грузовик, принадлежащий российской фирме-перевозчику, был остановлен мобильной группой таможни возле государственной границы Беларуси и России.

В результате досмотра и последующей проверки установлено, что вместо заявленного товара перевозятся спрятанные под теплоизоляционными плитами свежие груши, а сами документы и таможенная пломба, которой был опломбирован грузовой отсек, поддельные.

Стоимость незаконно перемещаемых фруктов по предварительной оценке составила более 34 тысяч рублей.

По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.