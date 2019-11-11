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В Беларуси появился банковский all inclusive для богатых

12.11.2019 14:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси появился банковский all inclusive для богатых
В Беларуси появился банковский «all inclusive» для богатых

Пакет решений представляет собой набор карт, услуг, условий и критериев бесплатности. Главное отличие A-Private – в большем количестве предложений. По сути, это максимум, который способен дать банк, но и позволить себе такую планку сервиса может не каждый.

В пакет входит безлимитное снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка. Кроме того, по каждой карте можно бесплатно обналичить до 10 000 рублей или 5 000 евро/долларов в месяц в любом банкомате мира. Еще предусмотрены индивидуальный курс и повышенный кэшбэк – 1,3%. Также в пакет входит страховка при выезде за границу, посещение бизнес-залов аэропортов и ускоренное накопление баллов по Альфа-Белавиа. Заодно доступны услуги консьерж-сервиса и персонального менеджера.

 
 
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Альфа-Банк предложил премиальным клиентам новый формат обслуживания пакет решений A-Private. В него вошли бесплатное снятие наличных в любой точке планеты,...
 
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