В Беларуси хотят увеличить плату за сбор пластиковой упаковки. Подорожают ли товары?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси предлагают повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Это прописано в постановлении Совета министров, которое вынесено на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. FINANCE.TUT.BY узнал, отразится ли возможное нововведение на стоимости товаров в пластике для покупателей и на скольковырастут цены.



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Разработчики документа предлагают брать с производителей и поставщиков биоразлагаемых мешков и сумок за организацию сбора, обезвреживание или использование отходов товаров и упаковки 90 рублей за тонну товара. А за такое же количество пластиковых бутылок, лотков и прочей упаковки, пробок, крышек предлагается взимать 360 рублей. Сейчас производители и поставщики платят 180 рублей, то есть в 2 раза меньше.

Деньги от сбора будут поступать на счет Оператора вторичных материальных ресурсов. Власти говорят, что эти средства полностью пойдут на совершенствование системы сбора пластиковых отходов.

Возможный рост расходов юрлиц и ИП, которые занимаются производством или ввозом полимерной упаковки, товаров в такой упаковке и пластиковой посуды, а также используют эту упаковку и посуду при производстве товаров, будет компенсирован им потребителями, которые покупают товары в полимерной упаковке и пластиковой посуде, написано в обосновании к документу.

«При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется», — говорится в обосновании.

То есть уже само постановление предполагает, что дополнительные расходы на производство продукции в пластике лягут на плечи покупателей. Мы спросили у производителя, которые использует ПЭТ бутылки, как повышение сбора отразится на стоимости товара.

— Если плату за сбор, обезвреживание и переработку пластиковой тары увеличат до 360 рублей, то есть в 2 раза, это конечно же отразится на стоимости конечной продукции, — говорит генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович. — Одна пластиковая бутылка весит примерно 35−40 граммов. Если сегодня за тонну мы платим 180 рублей, то теперь нам предлагают платить 360 рублей. Можно посчитать, на сколько вырастет себестоимость каждой бутылки.

Мы прикинули, что тонна — это примерно 25 тысяч бутылок, и рассчитали, сколько дополнительных расходов ляжет на каждую исходя из новой величины сбора. То есть сбор на одну бутылку будет около 1,5 копейки, вырастет на половину.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Доходность производителя совершенно не безгранична. Предприятия в нашей отрасли не жируют. Поэтому при увеличении сбора мы будем вынуждены поднимать цену на продукцию, — поясняет гендиректор. — У России таких сборов нет, а у нас есть, хотя мы — единое экономическое пространство. И это усугубляет наши позиции на внешнем рынке. Мы вынуждены положить в себестоимость нашего продукты затраты на сбор. Этим самым мы проигрываем на несколько процентов в цене российским производителям. Плюс энергоресурсы у нас дороже.

По словам Дмитрия Неверовича, основной объем тары, который пользуется спросом на нашем рынке, — это бутылки 1,5 и 2 литра. Сделать их в стекле практически нереально. Поэтому вытеснить пластик с рынка таким образом не получится.

— Поэтому и существует налог на ПЭТ тару. Он принимался для того, чтобы эти средства шли на ее переработку. Раз увеличивается налог, должно увеличиваться и количество перерабатываемой тары. Но об этом сейчас никто не говорит. Просто поднимается налог, — подмечает гендиректор. — Есть национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Там как раз прописан поэтапно отказ от ПЭТ тары. А есть конкретное сиюминутное решение, что нам нужно поднять налог, и он станет в 2 раза больше чем сейчас. Какие есть предпосылки для того, чтобы он увеличился именно в 2 раза, а не, скажем, на 5% или 50%? Наберут больше людей, которые будут собирать или сортировать бутылки и пакеты? У нас, как у производителя, на этот вопрос нет ответа. Чем обусловлено именно такое повышение. Должно быть четкое экономическое обоснование.

Чиновники полагают, что увеличение сбора позволит постепенно сократить потребление пластиковой упаковки и перейти на на экологически безопасную — стеклянную, бумажную, плата за которую расти не будет.

Однако если сравнить цены на продукты в стекле и в пластике, даже с учетом повышения сбора первые проигрывают — они все равно будут значительно дороже. Ранее представители Рогачевского молочноконсервного комбината рассказывали нам, что, к примеру, молоко в стеклянной бутылке стоит процентов на 15 дороже, чем в пластиковой. 730 миллилитров молока в стекле обойдется в 1,74 рубля. 900 миллилитров молока такой же жирности этого же производителя, но в пластиковой бутылке стоят 1,56 рубля. То есть 730 миллилитров продукта в пластике стоили бы 1,26 рубля — на 48 копеек дешевле. И если молоко одинаковое, то разница, скорее всего, за счет упаковки.