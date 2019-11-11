Австрия поможет Беларуси внедрить 5G

Помощь в вопросе внедрения технологии предусмотрена подписанной декларацией об укреплении сотрудничества между Беларусью и Австрией в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G.

Документ принят в ходе официального визита в Австрию Беларуси Александра Лукашенко, передает БЕЛТА .

С белорусской стороны документ подписал министр экономики Дмитрий Крутой, с австрийской - министр транспорта, инноваций и технологий Андреас Райхардт.

«Если посмотреть на структуру внешней торговли Австрии, то сфера услуг занимает очень большое место. Сейчас коллеги говорят о развитии цифровой экономики в Австрии. Это общемировой тренд. Очень хорошие компетенции у них созданы. И австрийский министр согласился поделиться с нами полностью экспертной поддержкой. Есть возможность оказания и технико-экономической помощи», - отметил Крутой.

По его словам, в Беларуси рассматриваются варианты развития в том числе технологии 5G, и опыт Австрии в этой части был бы очень полезен.

Концепция внедрения технологиии разрабатывается и скоро будет вынесена на обсуждение главе государства. Заключены также договоренности по изучению опыта в течение полугода будут какие-то результаты.

По словам министра, тема развития и внедрения технологии 5G обсуждалась и в более широком плане. Дело в том, что Германия - близкий сосед Австрии и один из главных игроков в ЕС - начинает активно внедрять концепцию Индустрии 4.0 на крупнейших промышленных предприятиях.

«Именно технология 5G призвана обеспечить прорыв в этой сфере. Поэтому больше даже делался акцент не на потребительском сегменте, когда люди со смартфонами будут пользоваться этим стандартом связи, а именно с точки зрения пользы для промышленного и транспортного секторов», - пояснил Крутой.