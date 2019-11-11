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Досрочное голосование проходит на Кировщине

12.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Досрочное голосование проходит на Кировщине

Сегодня началось досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Сотрудники редакции “Кіраўца” побывали на нескольких участках для голосования Бобруйского сельского избирательного округа №80. На Кировском участке для голосования №23, расположенном в СШ №2 им.К.П.Орловского, с момента открытия наблюдалась активность избирателей. Уже в течение первых 15 минут свои голоса за кандидатов в депутаты отдали 15 человек. Желающие проголосовать досрочно продолжили посещать помещение для голосования и далее на протяжении дня. Работу на участке для голосования проводил весь состав избирательной комиссии в присутствии наблюдателей.

Значительное количество учащихся Жиличского сельхозколледжа и жителей аг.Жиличи решили также использовать возможность проголосовать досрочно на Жиличском участке для голосования № 38, расположенного в учебном корпусе сельхозколледжа. Тем, кто впервые принимал участие в выборах, члены участковой комиссии вручали сувениры.

Следует отметить, что все участки для голосования района оснащены и  оформлены должным образом, на стендах имеется необходимая информация.

Согласно календарному плану проголосовать досрочно можно до 16 ноября включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.


Досрочное голосование проходит на Кировщине


Досрочное голосование проходит на Кировщине

Досрочное голосование проходит на Кировщине

Досрочное голосование проходит на Кировщине

Досрочное голосование проходит на Кировщине

Фото Максима МИКЕШИНА и Александра ХОХЛОВА.

 

 
 
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Сегодня началось досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. ...
 
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