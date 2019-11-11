Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Разное
Голосование на выборах депутатов Палаты представителей (инфографика)
12.11.2019 —
Разное
|
Кировец
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Кировец
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование на выборах депутатов Палаты представителей (инфографика)
Загрузка...
Новости дня
Новости разные
Австрия поможет Беларуси внедрить 5G
Главные новости сегодня
Каким в Беларуси будет курс доллара после выборов? Прогноз экспертов
20:13,
Tut.by
Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла
21:31,
СТВ
«Bloomberg»: Запад пытается вырвать Беларусь из тени Москвы, но в Минске нет поля для маневра
21:08,
Партизан
Хоккеисты «Динамо» толкали автобус с тренерами и гендиректором внутри. Потом их заметили у церкви
17:35,
Tut.by
Видео с камер, признания и комментарий Кремля. Что известно об убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге
16:35,
Tut.by
«Говорил: жили идеально, как душил - не помнит». За убийство беременной жены мужа приговорили к 3 годам
17:09,
Tut.by
В Кремле прокомментировали визит Лукашенко в Вену
23:58,
Tut.by
«Евроопт» рассказал, почему закрывает свои магазины в некоторых районах Брестской области
06:20,
Tut.by
Роспись художницы Зои Луцевич в подъезде столичной многоэтажки все же пришлось закрасить
16:42,
Tut.by
В преддверии выборов активисты Кировских районных организаций ОО «БРСМ» и РОО «Белая Русь» провели в Кировске очередной электоральный пикет
18:46,
Кировец
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Разное
Если «Гулливер» не продадут до конца года, власти имеют право его снести. А будут или нет?
12:46,
Tut.by
Жительница Горок развелась и спрашивает: должен ли бывший муж ее содержать?
12:42,
Горецкий вестник
Лукашенко возложил венок к монументу советским солдатам-освободителям в Вене
12:16,
Mir24.TV Belarus
Брест примет I Кубок мира по спортивному зимнему плаванию
11:49,
Аргументы и факты
К мальчишке никто не пришел на день рождения. Зато потом его поздравил премьер-министр и игроки НХЛ
11:04,
Tut.by
Иван Голунов: Полицейские подкидывают задержанным наркотики? Так вот, это государственная тайна
23:33,
Партизан
Александр Глеб: «После таких тренеров не хочется продолжать работать»
13:43,
СТВ
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
Каким в Беларуси будет курс доллара после выборов? Прогноз экспертов
11.11.2019,
Tut.by
Напитки на ночь, которые помогут очистить печень и сбросить лишний вес
11.11.2019,
Газета Авангард
Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла
11.11.2019,
СТВ
«В 12 лет поняла, что толстая». Минчанка сидела на диетах, а потом пошла по другому пути
11.11.2019,
Tut.by
Аграрии не успели убрать урожай до 7 ноября, как велел президент
11.11.2019,
Ежедневник
Экономист: Белорусское конвейерное производство обречено на смерть
11.11.2019,
Tut.by
77% кухонных губок содержат следы фекалий
11.11.2019,
IT.Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Архив (Разное)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
"Такой тотальной апатии населения к выборам не было никогда раньше"
09.11.2019,
Партизан
С чем стоит есть творог: самые полезные сочетания творога с иными продуктами
09.11.2019,
Газета Авангард
Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году
08.11.2019,
Flytothesky
В Беларуси растет число тех, кто уезжает жить на пенсии в США, Израиле и ЕС, а выплаты получает на родине
07.11.2019,
Tut.by
Почему Минск считает, что уже заплатил за российские преференции
09.11.2019,
Партизан
Центр Европы: где находится то самое место, равноудалённое от всех границ?
07.11.2019,
СТВ
Во дворе минской многоэтажки есть маленький дом с коммуналками. Показываем, что это за жизнь
07.11.2019,
Tut.by
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Вячеслав Владимирович Кантор
Новости на дом 2
Заказать бармен-шоу на свадьбу в Москве
Обучение плаванию в Минске
Отдых в Подмосковье от Ост-Вест.
Походы в Карпаты.
Замена замков
Анализ сайта
Беременность 14 недель
Интернет магазин одежды
Партнёры
21.by
Butik.ru
женские стеганые куртки
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2019 21.by