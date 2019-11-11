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У Дудя новый выпуск - и он про науку

12.11.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Дудь поговорил с астрофизиком российского происхождения, преподавателем Калифорнийского технологического университета Константином Батыгиным, так же известным как автор гипотезы о Девятой планете. Ролик называется «Батыгин — русская звезда мировой науки».


Кадр из выпуска «Батыгин — русская звезда мировой науки / вДудь». Слева — Константин Батыгин

33-летний Константин Батыгин родился в Москве в 1986-м. Когда ему было 8 лет, он с семьей переехал в Японию, а затем, спустя шесть лет, в США. Сейчас он преподает в Калифорнийском технологическом университете и играет в рок-группе.

Константин известен как соавтор гипотезы о существовании Девятой планеты, выдвинутой на основании наблюдений за аномалиями в движении транснептуновых объектов. Несколько лет назад Forbes включал его в список 30 ученых младше 30 лет, изменивших мир.

В этом выпуске Батыгин рассказал рассказал о своих исследованиях, отношению к Илону Маску и теории «лунного заговора», и ответил, существуют ли инопланетяне. «Я пока не встречал, но в целом, если умножить шансы зарождения жизни на планете на количество планет, мне сложно поверить, что эта цифра равна единице», — сказал он. Но, по его словам, он больше верит в «биологические проявления жизни», что не мешает опасаться «гуманоидов с бластерами».

А на вопрос, убьет ли астероид всю жизнь на Земле в ближайшее время, Константин заверил, что такое случается примерно раз в 10−100 миллионов лет, так что пока поводов для беспокойства нет.

 
 
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Дудь поговорил с астрофизиком российского происхождения, преподавателем Калифорнийского технологического университета Константином Батыгиным, так же известным...
 
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