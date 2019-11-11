Борисовским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и г. Минску в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена схема необоснованного и недобросовестного посредничества при поставках сельскохозяйственных культур в адрес перерабатывающих предприятий.

Так, двое жителей г.Минска с апреля 2018 года по март 2019 года, находясь на территории Республики Беларусь, осуществляя торгово-посредническую деятельность в виде оптовой торговли сельскохозяйственными культурами (овес, пшеница, ячмень, рапс) от имени подконтрольного индивидуального предпринимателя, не осведомленного о своем участии в уклонении от уплаты налогов, уклонились от уплаты налога в особо крупном размере – в сумме 231 239,17 руб.

В указанный период данные граждане систематически приобретали сельскохозяйственные культуры в Российской Федерации за наличный расчет, без надлежащего оформления совершенных сделок и соответствующих документов, подтверждающих качество.

С целью искажения истинной природы прохождения и качества товара, минимизации сумм налогов указанные лица производили оформление приобретенного товара через ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, а также оформляя фиктивные документы, подтверждающие качество.

Приобретенные при указанных обстоятельствах сельскохозяйственные культуры по завышенной закупочной стоимости реализовывались через подконтрольного индивидуального предпринимателя в адрес перерабатывающих предприятий.

Борисовский межрайонный отдел финансовых расследований.