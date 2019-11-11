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14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
12.11.2019 15:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ноябрь в Минске пройдет под знаком моды. В шестой раз громкий проект
До масштабного fashion-события страны остается совсем немного времени: 14-15 ноября мероприятие традиционно пройдет на площадке генерального партнера проекта Falcon Club.
Программа показов
Откроет модную программу детский показ от
Конкурс для дизайнеров
Второй раз подряд в рамках Brands Fashion Show проходит конкурс для дизайнеров «FASHION START», главный приз которого – возможность показать свою коллекцию в следующем году на подиуме проекта. В прошлом сезоне темой конкурса был спорт, а в этом – конкурсанты должны представить комплект мужской и женской одежды для путешествий. Финальное дефиле с лучшими работами, а также показ победителя прошлого проекта сезона Марии Езерской, состоится 14 ноября на подиуме Falcon Club, где профессиональным жюри будут выбраны победители.
Расписание
14 ноября
15 ноября
Партнеры проекта: «Царское Золото», DeLonghi, Braun, KenWood, «Даниссимо», гольф-клуб «Минск», Soundcafe, Nagorny Model Management, POSHSCHOOLBY, Falcon Club.
Информационный партнер проекта – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.
Больше новостей - на fcollection.by.
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14-15 ноября в шестой раз проект Brands Fashion Show готовится принимать старых друзей и новых гостей в Falcon Club. Стала известна программа показов.
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