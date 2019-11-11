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14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show

12.11.2019 15:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
Фото из открытых источников

Ноябрь в Минске пройдет под знаком моды. В шестой раз громкий проект Brands Fashion Show готовится принимать старых друзей и новых гостей в Falcon Club. Организаторы, агентство маркетинговых коммуникаций EffectPromo и журнал Fashion Collection, начинают делиться секретами нового сезона. Информационный партнер проекта – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

До масштабного fashion-события страны остается совсем немного времени: 14-15 ноября мероприятие традиционно пройдет на площадке генерального партнера проекта Falcon Club.

14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 

Программа показов

Откроет модную программу детский показ от Nagorny Models Junior. Юные модели продемонстрируют тренды детской моды и умилят трогательным шоу. Из сезона в сезон, и этот не стал исключением, для презентации своих коллекций площадку Brands Fashion Show выбирает топ-дизайнер Беларуси Юлия Латушкина. Продолжают участвовать в проекте дизайнеры Анастасия и Елена Позняк, представляющие бренд элегантной и современной женской одежды AtelietElle. А также итальянская жемчужина, бренд Patrizia Pepe, во главе с дизайнером Патрицией Бамби. Впервые на Brands Fashion Show пройдет показ Ольги Самощенко. Ее одноименный бренд, оригинальный и ни на кого не похожий, широко известен как на родине, так и за границей, поэтому показ на подиуме Brands Fashion Show станет ожидаемым для поклонников ее творчества и открытием для всех остальных. И, наконец, в Минск летит известный дизайнер из Грузии Автандил Цквитинидзе (AVTANDIL). Коллекция приедет прямиком с Недели моды в Тбилиси, где у маэстро на днях состоялся показ. Гости из Грузии готовятся потрясти белорусскую модную публику на fashion-шоу AVTANDIL by Marcelino.

14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 
14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 
14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 
14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 

Конкурс для дизайнеров

Второй раз подряд в рамках Brands Fashion Show проходит конкурс для дизайнеров «FASHION START», главный приз которого – возможность показать свою коллекцию в следующем году на подиуме проекта. В прошлом сезоне темой конкурса был спорт, а в этом – конкурсанты должны представить комплект мужской и женской одежды для путешествий. Финальное дефиле с лучшими работами, а также показ победителя прошлого проекта сезона Марии Езерской, состоится 14 ноября на подиуме Falcon Club, где профессиональным жюри будут выбраны победители.

14 ноября в Минске стартует 6-й сезон Brands Fashion Show
 

Расписание

14 ноября

  • 18:00 Kids Fashion Show
  • 19:00 FASHION START
  • 20:00 AtelietElle
  • 21:00 AVTANDIL

15 ноября

  • 18:00 Kids Fashion Show
  • 19:00 SAMOSCHENKO
  • 20:00 Patrizia Pepe
  • 21:00 LATUSHKINA


Организаторы проекта: EffectPtomo, Ирина Николаева и Fashion Collection.

Партнеры проекта: «Царское Золото», DeLonghi, Braun, KenWood, «Даниссимо», гольф-клуб «Минск», Soundcafe, Nagorny Model Management, POSHSCHOOLBY, Falcon Club.

Информационный партнер проекта – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Больше новостей - на  fcollection.by.
 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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14-15 ноября в шестой раз проект Brands Fashion Show готовится принимать старых друзей и новых гостей в Falcon Club. Стала известна программа показов.
 
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