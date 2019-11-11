Зеленоборский участок для голосования № 25

(административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.9)

8.00 -20.00.00 — выездная праздничная торговля

8.00 -20.00— акция «Здоровое сердце»

10.00-14.00 — соревнование по шахматам “Юный шахматист”, семейные спортивные мероприятия (Зеленоборский УПК д/с-СШ)

10.00-19.00 — книжная выставка «Знаменитые личности Минщины» (Зеленоборская СБ)

12.00-13.00 — выступление звезды белорусской эстрады (СДК)

15.00-16.00 — информационный час «Смалявіччына: той край, дзе ты жывеш» (Зеленоборская СБ)

16.00-20.00 — выставка-презентация картин В.В.Гусева (СДК)

17.00-20.00 — игротека: бильярд, настольный теннис (СДК)

Драчковский участок для голосования № 26

(административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, аг. Драчково, ул. Центральная, д 19 в)

8.00-20.00 — праздничная торговля(согласно графику (магазин ЧП «Олесик»)

12.00-14.00 — турнир по шашкам, семейные спортивные мероприятия (Драчковский УПК- д/с-СШ)

12.00-13.00— концертная программа “Мы — белорусы”(СДК)

09.00-20.00 — презентация краеведческой выставки «В памяти односельчан»

14.00-17.00 — игротека: командные настольные игры(СДК)

17.00-20.00) — тематическая дискотека «Музыкальный листопад» (СДК)

Будаговский участок для голосования № 27

(административное здание ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» аг. Будагово,ул. Школьная, д.1)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 — выставка ДПИ “Секреты мастерства”

10.00-11.00— индивидуальные консультации психолога для родителей

11.00-12.00 — тренинг “Учимся общаться с детьми”

11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

12.00-13.00 — турнир по шахматам и шашкам, семейные спортивные мероприятия

14.00-15.00 — соревнования по волейболу

15.00-16.00 — мастер-класс по ДПИ

16.00-18.00 — творческая встреча с коллективом “55+”

17.00-18.00 — соревнования по мини-футболу

18.00-20.00 — соревнования по настольному теннису, волейболу

Приборский участок для голосования № 28

(административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69)

Праздничная торговля согласно графику (магазин)

08.00 — 20.00 — акция «Здоровое сердце»

14.00-15.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

08.00-20.00 — книжный просмотр литературы «Квітней мая краіна – мая Беларусь»

Барсуковский участок для голосования № 29

(административное здание ГУО «Барсуковская средняя школа», аг. Барсуки, ул. Центральная,12)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ДВС Групп» )

08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 — турнир “В стране шахмат и шашек”

11.00-17.00 — книжная выставка “Как это было”

13.00 -14.00 — спортивный семейный праздник “Выбор моей семьи – спорт”

14.00-16.00 — концертная программа “Мы — белорусы»

16.00-17.00 — мастер-класс по ДПИ “Умелые руки не знают скуки”

17.00-18.00 — открытые соревнования по настольному теннису “Лучшая ракетка”

18.00-20.00 — спортивные игры “Наш спортивный выбор”

Жажелковский участок для голосования № 30

(административное здание Жажелковского сельского клуба, д. Жажелка, ул. Садовая, д.2а)

Праздничная торговля согласно графику (автомагазин)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — выставка предметов сельского быта «З нашай даўніны»

10.00-12.00 — музыкальная трансляция

11.00-17.00 — выставка даров «З агароду сабе і народу»

12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

13.00-17.00 — конкурс-выставка «Бульбяная скульптура»

15.00-20.00 — экскурсия в уголок сельского быта «Сялянская хатка»

17.00 -20.00 — игротека (бильярд, настольный тенис)

Алесинский участок для голосования № 31

(административное здание ГУО «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14а,)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ООО «Заречанка-торг»)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — книжная выставка “Беларусь – краіна мая”

9.00-20.00 — выставка творческих работ учащихся

9.00-20.00 — работа школьного музея

9.00-20.00 — обучающее занятие в кабинете информатики

10.00-16.00 — встреча любителей игры в шашки и шахматы

10.00 -11.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

11.00-14.00 — товарищеская игра в волейбол “Отцы и дети”, семейные спортивные мероприятия

13.00-14.30 — семейный кинопаказ «Чародейка»

15.00-16.00 — викторина “Белая Русь ты моя”

Курганский участок для голосования № 32

(административное здание Курганского сельского исполнительного комитета д. Курганье, ул. Центральная, д.8)

8.00-20.00 — праздничная выездная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

11.00 -12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Кленникский участок для голосования № 33

(административное здание ГУО «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», аг.Кленник, ул. Центральная, д.26)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ИП Медведев)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Тебе, моя Родина, посвящается”

9.00-17.00 — книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”

9.00-11.00 — товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов

11.00-12.00 — экскурсия в школьный музей “По следам Великой Победы”

12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

12.00-15.00 — турнир по настольному теннису, семейные спортивные мероприятия

15.00-17.00 —соревнования по пионерболу

15.30-17.00 — семейный кинопоказ «Чародейка»

17.00-18.00 — компьютерная интеллектуальняа игра “Я люблю Беларусь”

18.00-20.00 — товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов

Пекалинский участок для голосования № 34

(административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, д. Пекалин, ул. Ленина, д.34)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ИП Пискун)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 — концертная программа “Мы — белорусы” (СДК)

10.00-12.00 — турнир по шашкам, семейные спортивные мероприятия (Пекалинская БШ)

12.00-13.00 — презентация новой книги У.Еловой “Зямля бацькоў” (СБ)

13.00-19.00 — выставка детских рисунков «Осенние краски»(СДК)

14.00-17.00 — игротека: настольные игры (СДК)

17.00-19.00 —тематическая дискотека «Мелодии осени» (СДК)

Воротовский участок для голосования № 35

(административное здание ГУО «Воротовская средняя школа», аг. Слабода, ул. Центральная, д. 24)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «Перетоки торгсервис»)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 — выставка живописи

9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусь — краіна мая”

10.00-12.00 — круглый стол “Почему ребенок протестует” (консультации психолога)

11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

12.00-13.00 — мастер-класс по скрапбукингу: изготовление поздравительной открытки

13.00-14.00 — книжная викторина “Белая Русь, ты моя”

14.00-17.00 — шахматный турнир, семейные спортивные мероприятия

16.00-18.00 — соревнования по настольному теннису

18.00-20.00 — работа компьютерного класса

Петровичский участок для голосования № 36

(административное здание Петровичского сельского Дома культуры, д. Заречье, ул. Зареченская, 26а)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «Громбытторг»)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусам завуся, краем ганаруся”

10.00-13.00 — музыкальная трансляция

13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

14.00-18.00 — игротека: настольные игры, теннис, семейные спортивные мероприятия

18.00-19.00 — мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»

Волмянский участок для голосования № 37

(административное здание Волмянского лесничества ГЛХУ «Смолевичское лесничество», д. Волма, ул. Петровичская, д.5а)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

15.00-16.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Октябрьский участок для голосования № 38

(административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, пос.Октябрьский, ул. Фабричная, д.2а)

8.00-20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00 —-17.00 — выставка детских работ ДПИ

9.00-16.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)

10.00-11.00 — музыкальная трансляция

11.00-12.00 — встреча-презентация исторического очерка с писателем Т. И.Нестерович

12.00-13.00 — концертная программа

13.00-14.00 — мастер-класс по ДПИ «Осенние» краски»

14.00-20.00 — выставка детского рисунка «О, спорт, ты — мир!»

17.00-19.00 — выступление звезды белорусской эстрады

ФОК «Октябрьский» :

9.00.-21.00 — день открытых дверей по видам спорта

9.30-10.30 — тренировки по футболу

10.00-12.00 — тренировки по таэквондо

13.00-16.00 — открытый турнир по настольному теннису.

Зареченский участок для голосования № 39

(административное здание ГУ «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», д. Заречье, ул. Центральная, д.23)

Праздничная торговля согласно графику (автомагазин)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-19.00 — выставка «Малая родина: пространство новых возможностей и неограниченных перспектив»

14.00-15.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Краснознаменский участок для голосования №40

(административное здание ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа» пос. Черницкий, ул.Центральная, д.17 )

Праздничная торговля огласно графику (Магазин РАЙПО)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 — выставка рисунков “Моя малая родина”

8.00-19.00 — настольный теннис, семейные спортивные мероприятия

9.00-17.00 — книжная выставка “Зямля бацькоў – мая зямля”

11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

13.00-19.00 — игротека: настольные игры,бильярд (сельский клуб)

Школьный участок для голосования № 48

(административное здание ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50-лет Октября, д. 11)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Город детства”

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — фотоакция “Я — избиратель”

10.00-15.00 — книжная выставка “Я — избиратель”

11.00-12.30 — спортландия «Спорт, спорт, спорт!»

12.30-14.00 — товарищеская встреча по волейболу

12.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

12.00-14.00 — экскурсия в школьный музей “Купревич – ученый и человек”

12.00-14.00 — обучающая программа “Компьютер в жизни школьника”

14.00-16.00 — консультация педагога-психолога “Искусство общения с ребенком”

16.00-18.00 — мобильная консультация для родителей “Взрослые и дети: динамика взаимоотношений”

18.00-20.00 — настольный теннис

Городской стадион:

8.00-21.00 — день открытых дверей по видам спорта

10.00-21.00 — товарищеские матчи по футболу

12.00-14.00 — турнир по большому теннису

Советский участок для голосования № 49

(административное здание ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г.Смолевичи, ул. Советская, д. 39)

8.00 -20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Наше творчество”

9.45-15.30 — работа компьютерного класса по развитию информационных технологий

10.00-12.00 — брейн-ринг «Увлекательная химия»

11.00-13.00 — спортландия «Мама, папа, я – спортивная семья»

12.00-14.30 — квест-игра «Моя крутая жизнь»

14.30-15.30 — концертная программа “Мы — белорусы”

Смолевичский участок для голосования № 50

(административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119)

8.00-20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.00 -15.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)

10.00-15.00 — концертная программа “Славим Беларусь”

15.00-16.00 — литературное путешествие по страницам белорусских писателей-земляков “Мая спадчына”

16.00-17.00 — краеведческая викторина “Ці ведаеш ты свой край?”

Социалистический участок для голосования №51

(административное здание УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

8.00-20.00 — выставка ДПИ и технического творчества

10.00-12.00 — соревнования по мини-футболу

13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

15.00-17.00 — настольный теннис

Первомайский участок для голосования № 52

(административное здание ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ОАО «Заднепровье»)

08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.30-11.30 — концертная программа “Мы — белорусы”

Коммунистический участок для голосования № 53

(административное здание ОАО «ПМК – 72», г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

09.50-10.50 — концертная программа “Мы — белорусы”

Рассветовский участок для голосования № 54

(административное здание бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11)

Выездная праздничная торговля согласно графику (автомагазин)

08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

09.00-10.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Орджоникидзевский участок для голосования №55

(административное здание Смолевичского районного центра ремесел, г.Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49)

8.00-20.00 — выездной буфет

9.00-20.00 — выставка работ кружка ИЗО «Мечтайка»

10.00-11.00 — мастер-класс по фоамирану

12.00-13.00 — мастер-класс по канзаши

13.00-14.00 — экскурсия «Наши традиции»

14.00-15.00 — концертная программа «Мы — белорусы»

15.00-16.30 — семейный кинопоказ «Чародейка»

16.30-17.30 — диспут “О выборах хочу знать все”

Больничный участок для голосования № 56

(административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.101)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

Заболотский участок для голосования № 57

(административное здание Заболотского сельского Дома культуры, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д.1)

8.00-20.00 — выездная праздничная торговля

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

09.00-10.20 — музыкальная трансляция

10.20-11.30 — мастер-класс по современным и народным танцам

11.30-12.00 — мастер-класс по ИЗОстудии «Карамель»

12.00-20.00 — выставка работ учащихся студии ИЗОстудии «Карамель»

15.00-16.00 — встреча с детской писательницей Л. В.Дерр

16.00-17.00 — информационный час «Наша история»

15.00-16.00 — выступление звезды белорусской эстрады

Орешниковский участок для голосования № 58

(здание Орешниковского сельского Дома культуры дер. Орешники, ул. Центральная, д.20а)

Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.00 -19.00 —настольный теннис

16.00-17.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Озерицко-Слободской участок для голосования № 59

(административное здание ГУО «Озерицкослободская средняя школа», аг. Слобода, ул. Машерова, д.7)

8.00-20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-16.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)

9.00-17.00 — выставка рисунков “Моя любимая деревня”

10.00-11.00 — час краеведения “Озерицкая Слобода: вчера, сегодня, завтра”

11.00-14.00 — соревнования по волейболу

12.00-14.00 — соревнования по настольному теннису, семейные спортивные мероприятия

14.00-16.00 — работа СППС

16.00-18.00 — концертная программа учащихся ДШИ “Мы — белорусы”

08.00-20.00 — посещение школьного музея

Гагаринский участок для голосования № 60

(административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д.27)

8.00-20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

Прилепский участок для голосования № 61

(административное здание ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», д. Прилепы, ул. Школьная,д.73а)

Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ТрейдКим»)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

10.00-11.00 — мастер-класс “Сделаем открытку вместе”

12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

10.30-12.30 — спортивный праздник “Веселись, играй, да дело знай”, семейные спортивные мероприятия

12.00-13.00 — спортивная площадка “Меткий стрелок”

11.00-14.00 — консультации психолога для родителей по вопросам обучения учащихся

13.00-14.00 — викторина “Learn English»

15.00-16.00 — танцевальная программа “Танцуй зумбу вместе с нами”

14.00-15.00 — консультации психолога для родителей по вопросам воспитания учащихся

17.00-18.30 — мастер-класс по ИЗО “Рисуем осенний пейзаж”

17.30-20.00 — кинопоказ

Руднянский участок для голосования № 62

(административное здание Усяжского сельского Дома культуры, аг. Усяжа, ул. Центральная, д.46)

Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-12.00 — музыкальная трансляция

9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусь: годы становления”

12.00-20.00 — выставка работ ДПИ «Солнышко»

13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

15.00-16.00 — краеведческое путешествие “Лёсу майго калыска”

17.00-20.00 — музыкальная встреча с ВИА «Ретро»

Усяжский участок для голосования № 63

(административное здание сельского Дома культуры пос. Усяж; пос. Усяж, ул. Промышленная, д.14)

Праздничная торговля согласно графику (столовая ОАО «ТБЗ Усяж»

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — выставка ДПИ «Наши умельцы»

9.00-17.00 — книжная выставка “Квітней, мая краіна, мая Беларусь”

10.00-14.00 — музыкальная трансляция

12.00-13.00 — выступление звезды белорусской эстрады

15.30-16.30 — кинолекторий «Люблю свой край»

17.00-18.00 — мастер-класс по вышивке

17.30-19.00 — семейный кинопоказ «Чародейка»

ФОК «Усяж»:

9.00-21.00 — день открытых дверей по видам спорта

10.00-14.00 — турнир по настольному теннису среди детей и подростков

14.00-16.00 — товарищеский матч по футболу

Курковский участок для голосования № 64

(административное здание Курковского сельского Дома культуры, аг. Курково, ул. 8 Марта, д.2 )

Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

9.00-20.00 — выставка картин смешанной техники «Поры года»

10.00-20.00 — выставка-викторина “Краіну родную люблю”

10.00-11.00 — просмотр телепередач «Ход выборов»

13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

17.00-19.00 — игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)

Юрьевский участок для голосования № 65

(административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д.1а)

8.00-20.00 — выездной буфет

8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»

12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”

В программе возможны изменения и дополнения