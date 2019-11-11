Зеленоборский участок для голосования № 25
(административное здание Зеленоборского сельского исполнительного комитета, пос. Зеленый Бор, ул. Социалистическая, д.9)
8.00 -20.00.00 — выездная праздничная торговля
8.00 -20.00— акция «Здоровое сердце»
10.00-14.00 — соревнование по шахматам “Юный шахматист”, семейные спортивные мероприятия (Зеленоборский УПК д/с-СШ)
10.00-19.00 — книжная выставка «Знаменитые личности Минщины» (Зеленоборская СБ)
12.00-13.00 — выступление звезды белорусской эстрады (СДК)
15.00-16.00 — информационный час «Смалявіччына: той край, дзе ты жывеш» (Зеленоборская СБ)
16.00-20.00 — выставка-презентация картин В.В.Гусева (СДК)
17.00-20.00 — игротека: бильярд, настольный теннис (СДК)
Драчковский участок для голосования № 26
(административное здание Драчковского сельского исполнительного комитета, аг. Драчково, ул. Центральная, д 19 в)
8.00-20.00 — праздничная торговля(согласно графику (магазин ЧП «Олесик»)
12.00-14.00 — турнир по шашкам, семейные спортивные мероприятия (Драчковский УПК- д/с-СШ)
12.00-13.00— концертная программа “Мы — белорусы”(СДК)
09.00-20.00 — презентация краеведческой выставки «В памяти односельчан»
14.00-17.00 — игротека: командные настольные игры(СДК)
17.00-20.00) — тематическая дискотека «Музыкальный листопад» (СДК)
Будаговский участок для голосования № 27
(административное здание ГУО «Будаговский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» аг. Будагово,ул. Школьная, д.1)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 — выставка ДПИ “Секреты мастерства”
10.00-11.00— индивидуальные консультации психолога для родителей
11.00-12.00 — тренинг “Учимся общаться с детьми”
11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
12.00-13.00 — турнир по шахматам и шашкам, семейные спортивные мероприятия
14.00-15.00 — соревнования по волейболу
15.00-16.00 — мастер-класс по ДПИ
16.00-18.00 — творческая встреча с коллективом “55+”
17.00-18.00 — соревнования по мини-футболу
18.00-20.00 — соревнования по настольному теннису, волейболу
Приборский участок для голосования № 28
(административное здание Жодинского сельского исполнительного комитета д.Поддубье, ул. Центральная, д. 69)
Праздничная торговля согласно графику (магазин)
08.00 — 20.00 — акция «Здоровое сердце»
14.00-15.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
08.00-20.00 — книжный просмотр литературы «Квітней мая краіна – мая Беларусь»
Барсуковский участок для голосования № 29
(административное здание ГУО «Барсуковская средняя школа», аг. Барсуки, ул. Центральная,12)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ДВС Групп» )
08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 — турнир “В стране шахмат и шашек”
11.00-17.00 — книжная выставка “Как это было”
13.00 -14.00 — спортивный семейный праздник “Выбор моей семьи – спорт”
14.00-16.00 — концертная программа “Мы — белорусы»
16.00-17.00 — мастер-класс по ДПИ “Умелые руки не знают скуки”
17.00-18.00 — открытые соревнования по настольному теннису “Лучшая ракетка”
18.00-20.00 — спортивные игры “Наш спортивный выбор”
Жажелковский участок для голосования № 30
(административное здание Жажелковского сельского клуба, д. Жажелка, ул. Садовая, д.2а)
Праздничная торговля согласно графику (автомагазин)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — выставка предметов сельского быта «З нашай даўніны»
10.00-12.00 — музыкальная трансляция
11.00-17.00 — выставка даров «З агароду сабе і народу»
12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
13.00-17.00 — конкурс-выставка «Бульбяная скульптура»
15.00-20.00 — экскурсия в уголок сельского быта «Сялянская хатка»
17.00 -20.00 — игротека (бильярд, настольный тенис)
Алесинский участок для голосования № 31
(административное здание ГУО «Верхменская средняя школа им. В.А.Тумара», аг. Алесино, ул. Школьная, д. 14а,)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ООО «Заречанка-торг»)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — книжная выставка “Беларусь – краіна мая”
9.00-20.00 — выставка творческих работ учащихся
9.00-20.00 — работа школьного музея
9.00-20.00 — обучающее занятие в кабинете информатики
10.00-16.00 — встреча любителей игры в шашки и шахматы
10.00 -11.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
11.00-14.00 — товарищеская игра в волейбол “Отцы и дети”, семейные спортивные мероприятия
13.00-14.30 — семейный кинопаказ «Чародейка»
15.00-16.00 — викторина “Белая Русь ты моя”
Курганский участок для голосования № 32
(административное здание Курганского сельского исполнительного комитета д. Курганье, ул. Центральная, д.8)
8.00-20.00 — праздничная выездная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
11.00 -12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Кленникский участок для голосования № 33
(административное здание ГУО «Кленникский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», аг.Кленник, ул. Центральная, д.26)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ИП Медведев)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Тебе, моя Родина, посвящается”
9.00-17.00 — книжный просмотр литературы “Любы край Беларуссю завецца”
9.00-11.00 — товарищеская встреча по шахматам и шашкам среди учащихся, родителей и педагогов
11.00-12.00 — экскурсия в школьный музей “По следам Великой Победы”
12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
12.00-15.00 — турнир по настольному теннису, семейные спортивные мероприятия
15.00-17.00 —соревнования по пионерболу
15.30-17.00 — семейный кинопоказ «Чародейка»
17.00-18.00 — компьютерная интеллектуальняа игра “Я люблю Беларусь”
18.00-20.00 — товарищеская встреча по волейболу среди учащихся, родителей и педагогов
Пекалинский участок для голосования № 34
(административное здание Пекалинского сельского исполнительного комитета, д. Пекалин, ул. Ленина, д.34)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ИП Пискун)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 — концертная программа “Мы — белорусы” (СДК)
10.00-12.00 — турнир по шашкам, семейные спортивные мероприятия (Пекалинская БШ)
12.00-13.00 — презентация новой книги У.Еловой “Зямля бацькоў” (СБ)
13.00-19.00 — выставка детских рисунков «Осенние краски»(СДК)
14.00-17.00 — игротека: настольные игры (СДК)
17.00-19.00 —тематическая дискотека «Мелодии осени» (СДК)
Воротовский участок для голосования № 35
(административное здание ГУО «Воротовская средняя школа», аг. Слабода, ул. Центральная, д. 24)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «Перетоки торгсервис»)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 — выставка живописи
9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусь — краіна мая”
10.00-12.00 — круглый стол “Почему ребенок протестует” (консультации психолога)
11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
12.00-13.00 — мастер-класс по скрапбукингу: изготовление поздравительной открытки
13.00-14.00 — книжная викторина “Белая Русь, ты моя”
14.00-17.00 — шахматный турнир, семейные спортивные мероприятия
16.00-18.00 — соревнования по настольному теннису
18.00-20.00 — работа компьютерного класса
Петровичский участок для голосования № 36
(административное здание Петровичского сельского Дома культуры, д. Заречье, ул. Зареченская, 26а)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «Громбытторг»)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусам завуся, краем ганаруся”
10.00-13.00 — музыкальная трансляция
13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
14.00-18.00 — игротека: настольные игры, теннис, семейные спортивные мероприятия
18.00-19.00 — мастер-класс по ДПИ «Осенние краски»
Волмянский участок для голосования № 37
(административное здание Волмянского лесничества ГЛХУ «Смолевичское лесничество», д. Волма, ул. Петровичская, д.5а)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
15.00-16.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Октябрьский участок для голосования № 38
(административное здание Октябрьского сельского Дома культуры, пос.Октябрьский, ул. Фабричная, д.2а)
8.00-20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00 —-17.00 — выставка детских работ ДПИ
9.00-16.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)
10.00-11.00 — музыкальная трансляция
11.00-12.00 — встреча-презентация исторического очерка с писателем Т. И.Нестерович
12.00-13.00 — концертная программа
13.00-14.00 — мастер-класс по ДПИ «Осенние» краски»
14.00-20.00 — выставка детского рисунка «О, спорт, ты — мир!»
17.00-19.00 — выступление звезды белорусской эстрады
ФОК «Октябрьский» :
9.00.-21.00 — день открытых дверей по видам спорта
9.30-10.30 — тренировки по футболу
10.00-12.00 — тренировки по таэквондо
13.00-16.00 — открытый турнир по настольному теннису.
Зареченский участок для голосования № 39
(административное здание ГУ «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района», д. Заречье, ул. Центральная, д.23)
Праздничная торговля согласно графику (автомагазин)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-19.00 — выставка «Малая родина: пространство новых возможностей и неограниченных перспектив»
14.00-15.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Краснознаменский участок для голосования №40
(административное здание ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа» пос. Черницкий, ул.Центральная, д.17 )
Праздничная торговля огласно графику (Магазин РАЙПО)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 — выставка рисунков “Моя малая родина”
8.00-19.00 — настольный теннис, семейные спортивные мероприятия
9.00-17.00 — книжная выставка “Зямля бацькоў – мая зямля”
11.00-12.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
13.00-19.00 — игротека: настольные игры,бильярд (сельский клуб)
Школьный участок для голосования № 48
(административное здание ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи», г. Смолевичи, ул. 50-лет Октября, д. 11)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Город детства”
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — фотоакция “Я — избиратель”
10.00-15.00 — книжная выставка “Я — избиратель”
11.00-12.30 — спортландия «Спорт, спорт, спорт!»
12.30-14.00 — товарищеская встреча по волейболу
12.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
12.00-14.00 — экскурсия в школьный музей “Купревич – ученый и человек”
12.00-14.00 — обучающая программа “Компьютер в жизни школьника”
14.00-16.00 — консультация педагога-психолога “Искусство общения с ребенком”
16.00-18.00 — мобильная консультация для родителей “Взрослые и дети: динамика взаимоотношений”
18.00-20.00 — настольный теннис
Городской стадион:
8.00-21.00 — день открытых дверей по видам спорта
10.00-21.00 — товарищеские матчи по футболу
12.00-14.00 — турнир по большому теннису
Советский участок для голосования № 49
(административное здание ГУО «Средняя школа № 2 г. Смолевичи», г.Смолевичи, ул. Советская, д. 39)
8.00 -20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — выставка работ учащихся “Наше творчество”
9.45-15.30 — работа компьютерного класса по развитию информационных технологий
10.00-12.00 — брейн-ринг «Увлекательная химия»
11.00-13.00 — спортландия «Мама, папа, я – спортивная семья»
12.00-14.30 — квест-игра «Моя крутая жизнь»
14.30-15.30 — концертная программа “Мы — белорусы”
Смолевичский участок для голосования № 50
(административное здание управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома, г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119)
8.00-20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.00 -15.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)
10.00-15.00 — концертная программа “Славим Беларусь”
15.00-16.00 — литературное путешествие по страницам белорусских писателей-земляков “Мая спадчына”
16.00-17.00 — краеведческая викторина “Ці ведаеш ты свой край?”
Социалистический участок для голосования №51
(административное здание УО «Смолевичский государственный аграрно-технический профессиональный лицей», г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 29)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
8.00-20.00 — выставка ДПИ и технического творчества
10.00-12.00 — соревнования по мини-футболу
13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
15.00-17.00 — настольный теннис
Первомайский участок для голосования № 52
(административное здание ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д. 72 а)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ОАО «Заднепровье»)
08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.30-11.30 — концертная программа “Мы — белорусы”
Коммунистический участок для голосования № 53
(административное здание ОАО «ПМК – 72», г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, д. 6)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
09.50-10.50 — концертная программа “Мы — белорусы”
Рассветовский участок для голосования № 54
(административное здание бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11)
Выездная праздничная торговля согласно графику (автомагазин)
08.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
09.00-10.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Орджоникидзевский участок для голосования №55
(административное здание Смолевичского районного центра ремесел, г.Смолевичи, ул. 40 лет Победы, д. 49)
8.00-20.00 — выездной буфет
9.00-20.00 — выставка работ кружка ИЗО «Мечтайка»
10.00-11.00 — мастер-класс по фоамирану
12.00-13.00 — мастер-класс по канзаши
13.00-14.00 — экскурсия «Наши традиции»
14.00-15.00 — концертная программа «Мы — белорусы»
15.00-16.30 — семейный кинопоказ «Чародейка»
16.30-17.30 — диспут “О выборах хочу знать все”
Больничный участок для голосования № 56
(административное здание УЗ «Смолевичская центральная районная больница», г. Смолевичи, ул. Первомайская, д.101)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
Заболотский участок для голосования № 57
(административное здание Заболотского сельского Дома культуры, аг. Заболотье, ул. Купрейчика, д.1)
8.00-20.00 — выездная праздничная торговля
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
09.00-10.20 — музыкальная трансляция
10.20-11.30 — мастер-класс по современным и народным танцам
11.30-12.00 — мастер-класс по ИЗОстудии «Карамель»
12.00-20.00 — выставка работ учащихся студии ИЗОстудии «Карамель»
15.00-16.00 — встреча с детской писательницей Л. В.Дерр
16.00-17.00 — информационный час «Наша история»
15.00-16.00 — выступление звезды белорусской эстрады
Орешниковский участок для голосования № 58
(здание Орешниковского сельского Дома культуры дер. Орешники, ул. Центральная, д.20а)
Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.00 -19.00 —настольный теннис
16.00-17.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Озерицко-Слободской участок для голосования № 59
(административное здание ГУО «Озерицкослободская средняя школа», аг. Слобода, ул. Машерова, д.7)
8.00-20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-16.00 — торговая ярмарка (открытая площадка)
9.00-17.00 — выставка рисунков “Моя любимая деревня”
10.00-11.00 — час краеведения “Озерицкая Слобода: вчера, сегодня, завтра”
11.00-14.00 — соревнования по волейболу
12.00-14.00 — соревнования по настольному теннису, семейные спортивные мероприятия
14.00-16.00 — работа СППС
16.00-18.00 — концертная программа учащихся ДШИ “Мы — белорусы”
08.00-20.00 — посещение школьного музея
Гагаринский участок для голосования № 60
(административное здание Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, д.27)
8.00-20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
Прилепский участок для голосования № 61
(административное здание ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», д. Прилепы, ул. Школьная,д.73а)
Праздничная торговля согласно графику (магазин ЧП «ТрейдКим»)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
10.00-11.00 — мастер-класс “Сделаем открытку вместе”
12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
10.30-12.30 — спортивный праздник “Веселись, играй, да дело знай”, семейные спортивные мероприятия
12.00-13.00 — спортивная площадка “Меткий стрелок”
11.00-14.00 — консультации психолога для родителей по вопросам обучения учащихся
13.00-14.00 — викторина “Learn English»
15.00-16.00 — танцевальная программа “Танцуй зумбу вместе с нами”
14.00-15.00 — консультации психолога для родителей по вопросам воспитания учащихся
17.00-18.30 — мастер-класс по ИЗО “Рисуем осенний пейзаж”
17.30-20.00 — кинопоказ
Руднянский участок для голосования № 62
(административное здание Усяжского сельского Дома культуры, аг. Усяжа, ул. Центральная, д.46)
Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-12.00 — музыкальная трансляция
9.00-17.00 — книжная выставка “Беларусь: годы становления”
12.00-20.00 — выставка работ ДПИ «Солнышко»
13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
15.00-16.00 — краеведческое путешествие “Лёсу майго калыска”
17.00-20.00 — музыкальная встреча с ВИА «Ретро»
Усяжский участок для голосования № 63
(административное здание сельского Дома культуры пос. Усяж; пос. Усяж, ул. Промышленная, д.14)
Праздничная торговля согласно графику (столовая ОАО «ТБЗ Усяж»
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — выставка ДПИ «Наши умельцы»
9.00-17.00 — книжная выставка “Квітней, мая краіна, мая Беларусь”
10.00-14.00 — музыкальная трансляция
12.00-13.00 — выступление звезды белорусской эстрады
15.30-16.30 — кинолекторий «Люблю свой край»
17.00-18.00 — мастер-класс по вышивке
17.30-19.00 — семейный кинопоказ «Чародейка»
ФОК «Усяж»:
9.00-21.00 — день открытых дверей по видам спорта
10.00-14.00 — турнир по настольному теннису среди детей и подростков
14.00-16.00 — товарищеский матч по футболу
Курковский участок для голосования № 64
(административное здание Курковского сельского Дома культуры, аг. Курково, ул. 8 Марта, д.2 )
Праздничная торговля согласно графику (магазин РАЙПО)
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
9.00-20.00 — выставка картин смешанной техники «Поры года»
10.00-20.00 — выставка-викторина “Краіну родную люблю”
10.00-11.00 — просмотр телепередач «Ход выборов»
13.00-14.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
17.00-19.00 — игротека «Поиграем вместе» (настольные игры)
Юрьевский участок для голосования № 65
(административное здание Юрьевского лесничества ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», д. Мглё, ул. Молодежная, д.1а)
8.00-20.00 — выездной буфет
8.00-20.00 — акция «Здоровое сердце»
12.00-13.00 — концертная программа “Мы — белорусы”
В программе возможны изменения и дополнения