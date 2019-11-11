Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Смолевичского района в январе-сентябре 2019 года составила 1 061 рубль, в том числе в сентябре – 1 146,6 рубля.
Выше среднерайонного уровня оплаты труда в январе-сентябре 2019 года сложилась заработная плата работников информации и связи (1 468,7 рубля), профессиональной, научной и технической деятельности (1 416,3 рубля), финансовой и страховой деятельности (1 390,8 рубля), строительства (1 245,6 рубля).
C.E.CАЗОНОВА, первый заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.