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В Беларусь вновь придет тепло: надолго ли?
12.11.2019 15:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Согласно данным синоптиков, уже завтра, 13 ноября, днем температура воздуха поднимется до 15 градусов по Цельсию.
Завтра,13 ноября, погодные условия в Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Средней Волгой, лишь ночью по северо-западу нашей страны скажется влияние фронтального раздела.
В среду ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди.
Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по юго-западу +8..+10°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет падать.
14 ноября будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по востоку до +12°С по западу страны; максимальная днем +6..+13°С, местами до +15°С.
15 ноября преимущественно без осадков, только ночью и утром в отдельных районах по Гродненской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +8°С по западу страны; максимальная днем +4..+10°С, в западных районах до +12°С.
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Согласно данным синоптиков, уже завтра, 13 ноября, днем температура воздуха поднимется до 15 градусов по Цельсию.
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