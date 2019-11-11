В Беларусь вновь придет тепло: надолго ли?

Источник материала: Ежедневник





Согласно данным синоптиков, уже завтра, 13 ноября, днем температура воздуха поднимется до 15 градусов по Цельсию.

Завтра,13 ноября, погодные условия в Беларуси в основном будет определять периферия антициклона с центром над Средней Волгой, лишь ночью по северо-западу нашей страны скажется влияние фронтального раздела.

В среду ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по юго-западу +8..+10°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет падать.

14 ноября будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по востоку до +12°С по западу страны; максимальная днем +6..+13°С, местами до +15°С.

15 ноября преимущественно без осадков, только ночью и утром в отдельных районах по Гродненской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью от 0°С по востоку до +8°С по западу страны; максимальная днем +4..+10°С, в западных районах до +12°С.