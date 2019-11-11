"Власть должна оставаться в семье": что пишут австрийские СМИ о "незаконнорожденном сыне доярки"

Младший сын главы государства Коля Лукашенко отправился вместе с отцом в Австрию . Его можно увидеть на видео во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене. . Его можно увидеть на видео во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.





Напомним, младший сын сопровождал Лукашенко и во время недавнего 10-дневного визита главы Беларуси в ОАЭ.





Тем временем австрийская пресса, судя по анализу свежих публикаций, пока практически не замечает визита главы Беларуси.





Салідарнасці " удалось отыскать лишь несколько публикаций. Две из них приезду Лукашенко в Вену посвятила общенациональная газета Oberösterreichische Nachrichten. По состоянию на утро 12 ноября "" удалось отыскать лишь несколько публикаций. Две из них приезду Лукашенко в Вену посвятила общенациональная газета Oberösterreichische Nachrichten.





Издание напоминает, что одной из тем во время официальных встреч станет вопрос прав человека в Беларуси и, в частности, смертная казнь.





пишет и региональная газета Vorarlberger Nachrichten. О проблеме смертной казни в Беларусии региональная газета Vorarlberger Nachrichten.





В сегодняшней статье Oberösterreichische Nachrichten под заголовком «Диктатор, который любит Австрию» говорится о том, что Александр Лукашенко «без сомнения будет наслаждаться своим приемом в Австрии в полной мере».





А фото с австрийским коллегой для 65-летнего белорусского руководителя станет символической победой.









В статье Лукашенко называют «незаконнорожденным сыном доярки», который жесткой рукой 25 лет правит своей страной.





Газета раскрывает секреты политического долголетия Лукашенко: беспощаден к политическим противникам, создал себе образ «человека из народа», не демонстрирует собственное богатство, умело лавирует между Европой и Россией, дружит с Китаем.





«Да, он богат, но при этом он дает определенную долю людям: построил хорошие дороги, больницы и школы, а также создал достаточно рабочих мест», — пишет издание.





И заканчивает рассказ о Лукашенко словами о его младшем сыне. Газета называет его сыном личного доктора белорусского руководителя, забравшего мальчика у матери: «Теперь 14-летнего мальчика готовят в его преемники. Власть должна оставаться в семье».