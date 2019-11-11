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"Власть должна оставаться в семье": что пишут австрийские СМИ о "незаконнорожденном сыне доярки"

12.11.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коля Лукашенко отправился в Австрию вместе с отцом. Что пишет об этом местная пресса?

"Власть должна оставаться в семье": что пишут австрийские СМИ о "незаконнорожденном сыне доярки"
Младший сын главы государства Коля Лукашенко отправился вместе с отцом в Австрию. Его можно увидеть на видео во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене.

Напомним, младший сын сопровождал Лукашенко и во время недавнего 10-дневного визита главы Беларуси в ОАЭ.

Тем временем австрийская пресса, судя по анализу свежих публикаций, пока практически не замечает визита главы Беларуси. 

По состоянию на утро 12 ноября "Салідарнасці" удалось отыскать лишь несколько публикаций. Две из них приезду Лукашенко в Вену посвятила общенациональная газета Oberösterreichische Nachrichten.

Издание напоминает, что одной из тем во время официальных встреч станет вопрос прав человека в Беларуси и, в частности, смертная казнь. 

О проблеме смертной казни в Беларуси пишет и региональная газета Vorarlberger Nachrichten.

В сегодняшней статье Oberösterreichische Nachrichten под заголовком «Диктатор, который любит Австрию» говорится о том, что Александр Лукашенко «без сомнения будет наслаждаться своим приемом в Австрии в полной мере». 

А фото с австрийским коллегой для 65-летнего белорусского руководителя станет символической победой.


В статье Лукашенко называют «незаконнорожденным сыном доярки», который жесткой рукой 25 лет правит своей страной. 

Газета раскрывает секреты политического долголетия Лукашенко: беспощаден к политическим противникам, создал себе образ «человека из народа», не демонстрирует собственное богатство, умело лавирует между Европой и Россией, дружит с Китаем.

«Да, он богат, но при этом он дает определенную долю людям: построил хорошие дороги, больницы и школы, а также создал достаточно рабочих мест», — пишет издание.

И заканчивает рассказ о Лукашенко словами о его младшем сыне. Газета называет его сыном личного доктора белорусского руководителя, забравшего мальчика у матери: «Теперь 14-летнего мальчика готовят в его преемники. Власть должна оставаться в семье».
 
 
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Коля Лукашенко отправился в Австрию вместе с отцом. Что пишет об этом местная пресса?
 
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