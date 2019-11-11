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Пожар в военчасти: очевидцы слышали мощные хлопки - сгорели 3 танка
Источник материала: Партизан
В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар - горели боксы, в которых хранится боевая техника.
видео и фото: newsgrodno
Как собщалось ранее, на месте работали несколько спасательных расчетов, прибыли машины скорой помощи.
К данному моменту пожар ликвидирован. В Минобороны утверждают, что пострадавших нет.
По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки, передает
Как скромно
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В Гродно на территории парка боевых машин в механизированной бригаде произошел пожар - горели боксы, в которых хранится боевая техника.
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