Пожар в военчасти: очевидцы слышали мощные хлопки - сгорели 3 танка

Как собщалось ранее, на месте работали несколько спасательных расчетов, прибыли машины скорой помощи.





К данному моменту пожар ликвидирован. В Минобороны утверждают, что пострадавших нет.









СТВ . По информации очевидцев, со стороны части были слышны мощные хлопки, передает





сообщает в своем телеграм-канале Минобороны, повреждены три единицы вооружения, на месте работает ведомственная комиссия во главе с заместителем министра обороны по вооружению и заместителем министра обороны по тылу. Как скромнов своем телеграм-канале Минобороны, повреждены три единицы вооружения, на месте работает ведомственная комиссия во главе с заместителем министра обороны по вооружению и заместителем министра обороны по тылу.









уточняет, что этими "единицами" являются танки, которые полностью сгорели. Также по данным канала, несколько боксов, в которых хранится боевая техника, уничтожены взрывами. Телеграм-канал Nextaчто этими "единицами" являются танки, которые полностью сгорели. Также по данным канала, несколько боксов, в которых хранится боевая техника, уничтожены взрывами.







